Fundador do Portal Surgiu, sucesso no Tocantins, visita redação do Portal 6

Veículo foi fundado em 2008, em Paraíso do Tocantins, e atua na cobertura de pautas locais, regionais e nacionais

Samuel Leão - 12 de janeiro de 2026

Tony Stteffen, fundador e proprietário do Portal Surgiu. (Foto: Portal 6)

Tony Stteffen, de 51 anos, fundador e proprietário do Portal Surgiu, veículo de comunicação tradicional do Tocantins, visitou a redação do Portal 6, em Anápolis, nesta segunda-feira (12).

Criado em 2008, o Surgiu começou com o foco no jornalismo local, cobrindo pautas municipais da cidade de Paraíso. Com o tempo, aumentaram a área de abrangência, cobrindo também acontecimentos regionais e nacionais.

A equipe inicial era formada apenas por Tony e seu pai, Ademir Barbosa Rêgo, que faleceu em 2019. Em 17 anos de atuação, o veículo contou histórias que impactaram a população local e cobriram grandes acontecimentos nacionais, produzindo jornalismo pela Web e também publicando edições impressas.

“Vamos nos tornar maior de idade neste ano, alcançando os 18 anos. Nossa sede fica em Paraíso, a 60km da capital tocantinense. Quase a mesma distância que o Portal 6, que fica em Anápolis, tem de Goiânia”, comentou Tony.

A equipe ganhou força e já conta com 12 colaboradores, e a direção já chega em sua terceira geração com Tony Júnior, de 23 anos. Ele contou o modo inusitado como conheceu o Portal 6.

“Minha avó acessa muito e viu uma matéria sobre carne. Aí eu gostei das matérias de curiosidades e passei a acompanhar”, revelou.

Durante a visita à redação de Anápolis, os jornalistas trocaram considerações e experiências sobre a atuação ética e profissional, além de comparar os contextos de ambos os estados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!