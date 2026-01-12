Globo define horários para anunciar Camarotes e Veteranos do BBB 26

Divulgação será feita ao longo da programação desta segunda-feira

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

BBB 2026 (Foto: Reprodução)

A TV Globo definiu a estratégia para divulgar os participantes dos grupos Camarote e Veteranos do Big Brother Brasil 26, com anúncios distribuídos ao longo da programação desta segunda-feira, dia da estreia da nova temporada.

Segundo o cronograma da emissora, dois integrantes do grupo Camarote serão apresentados nos intervalos da novela exibida a partir das 19h.

Os demais nomes, incluindo os Veteranos, serão revelados apenas durante o programa ao vivo, que começa às 22h25.

A estratégia busca manter o suspense até o início oficial do reality show, que chega com mudanças importantes no formato e maior participação do público.

Enquanto isso, os participantes do grupo Pipoca já foram anunciados.

Pela primeira vez, os anônimos foram escolhidos diretamente pelo público após mais de 48 horas de confinamento em casas de vidro instaladas nas cinco regiões do país.

Os selecionados são:

– Brígido e Marciele, da Casa de Vidro Norte;

– Pedro e Samira, da Casa de Vidro Sul;

– Marcel e Milena, da Casa de Vidro Sudeste;

– Jordana e Paulo Augusto, da Casa de Vidro Centro-Oeste;

– Marcelo e Maxiane, representantes da Casa de Vidro Nordeste.

O BBB 26 estreia com três grupos distintos: Pipoca, formado por anônimos; Camarote, composto por famosos; e Veteranos, reunindo ex-participantes de edições anteriores.

Entre as novidades da temporada está a possibilidade de troca de participantes ao longo do jogo.

Jogadores que não apresentarem desempenho satisfatório poderão ser substituídos por outros candidatos, com decisão tomada pelo público.

Outra mudança envolve o Big Fone. Nesta edição, três aparelhos estarão instalados na casa, mas apenas um tocará, também definido por votação popular.

A nova temporada promete ampliar a interferência dos telespectadores e testar formatos inéditos, em uma tentativa de manter o reality renovado e competitivo.

