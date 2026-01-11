Jovem de Anápolis vence disputa e entra para o time Pipoca do BBB 2026

Resultado foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, neste domingo (11)

Gabriella Pinheiro - 11 de janeiro de 2026

Imagem mostra Paulo Augusto. (Foto: Divulgação)

O morador de Anápolis, Paulo Augusto, foi um dos candidatos da região Centro-Oeste escolhidos pelo público na Casa de Vidro para participar do Big Brother Brasil 2026.

Natural de Inhumas, o jovem, de 21 anos, venceu a disputa masculina com 53,75% dos votos e passa a integrar o time Pipoca. O resultado foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, neste domingo (11).

Estudante de medicina veterinária, Paulo também atua como pecuarista e influenciador digital. Ele se define como uma pessoa verdadeira, observadora e transparente, características que, segundo afirma, fazem parte de sua personalidade.

Outra característica que o jovem não faz questão de esconder é a competitividade. Paulo revela que não gosta de ficar em segundo lugar e leva qualquer disputa a sério.

“Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”, declarou.

