Governo investe em monitoramento com IA nas estradas do Brasil para combater irregularidades no trânsito

Tecnologia já está em operação em rodovias federais e concessionadas e promete ampliar a fiscalização, reduzir acidentes e identificar infrações em tempo real

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem trafega pelas estradas brasileiras pode não perceber, mas a fiscalização está ficando cada vez mais inteligente.

Nos últimos anos, o Governo Federal e concessionárias passaram a investir em sistemas de monitoramento com inteligência artificial capazes de observar o trânsito de forma contínua, identificar comportamentos de risco e agir com muito mais precisão do que os métodos tradicionais.

A tecnologia já está em funcionamento em diferentes pontos do país, especialmente em rodovias federais.

Câmeras equipadas com IA conseguem analisar imagens em tempo real e identificar infrações como uso do celular ao volante, ausência do cinto de segurança, excesso de velocidade, circulação irregular de caminhões e até falhas na documentação dos veículos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o uso desses sistemas em trechos como as BRs 324 e 116, na Bahia, em parceria com concessionárias.

Nessas rodovias, as câmeras inteligentes operam de forma integrada a bancos de dados oficiais, o que permite cruzar informações e tornar a fiscalização mais eficiente, mesmo sem a presença constante de agentes nas pistas.

Além da PRF, concessionárias como ViaBahia e Arteris também adotaram o monitoramento com inteligência artificial em suas rodovias. O objetivo vai além da aplicação de multas.

A análise dos dados permite mapear pontos críticos, identificar horários com maior número de infrações e antecipar situações de risco, contribuindo para a redução de acidentes.

Com isso, motoristas tendem a adotar comportamentos mais seguros ao longo de todo o trajeto, e não apenas em locais conhecidos por radares.

Em trechos onde o sistema já opera, os órgãos responsáveis relatam melhora na fluidez do tráfego e queda em infrações recorrentes, principalmente aquelas ligadas à distração ao volante, uma das principais causas de acidentes graves no país.

O governo afirma que a implementação ocorre de forma gradual e segue a legislação de proteção de dados.

A expectativa é que a tecnologia ajude a tornar o trânsito mais seguro, organizado e eficiente, ao mesmo tempo em que reforça o combate às irregularidades nas rodovias.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!