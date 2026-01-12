Governo vai liberar Pix de até R$ 1.621 para trabalhadores CLT entre fevereiro e agosto

Abono salarial PIS/Pasep será pago em calendário fixo e o valor varia conforme o tempo de trabalho em 2024

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Governo Federal confirmou o início do pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 a partir de 15 de fevereiro, com valores que podem chegar a R$ 1.621.

O benefício será repassado por meio de Pix ou crédito em conta bancária, conforme o mês de nascimento do trabalhador, e seguirá até 15 de agosto.

O valor máximo equivale ao novo salário mínimo de 2026, e o pagamento será proporcional aos meses trabalhados em 2024.

Quem exerceu atividade formal com carteira assinada durante todo o ano-base receberá o total de R$ 1.621, enquanto quem trabalhou por menos tempo receberá proporcionalmente.

Podem receber o abono os trabalhadores que tiveram vínculo formal por pelo menos 30 dias em 2024, receberam até dois salários mínimos mensais, estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador no sistema do governo.

Os depósitos seguem um calendário fixo nacional, definido pelo mês de nascimento:

Nascidos em janeiro: 15 de fevereiro

15 de fevereiro Fevereiro: 15 de março

15 de março Março e abril: 15 de abril

15 de abril Maio e junho: 15 de maio

15 de maio Julho e agosto: 15 de junho

15 de junho Setembro e outubro: 15 de julho

15 de julho Novembro e dezembro: 15 de agosto

O valor é calculado com base em 1/12 do salário mínimo vigente (R$ 1.621) para cada mês trabalhado.

Assim, quem trabalhou apenas um mês em 2024 receberá cerca de R$ 135, enquanto quem trabalhou 12 meses terá direito ao valor integral.

Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal (para quem tem PIS) e pelo Banco do Brasil (para quem tem Pasep).

O trabalhador pode consultar se tem direito e quanto vai receber pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Gov.br ou diretamente nos sites da Caixa e do Banco do Brasil.

Mesmo após o crédito automático, é importante ficar atento ao prazo de saque, que geralmente se estende até o final do calendário. Valores não retirados dentro do prazo retornam ao Tesouro Nacional.

