Governo vai liberar Pix de até R$ 1.621 para trabalhadores CLT entre fevereiro e agosto
Abono salarial PIS/Pasep será pago em calendário fixo e o valor varia conforme o tempo de trabalho em 2024
O Governo Federal confirmou o início do pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 a partir de 15 de fevereiro, com valores que podem chegar a R$ 1.621.
O benefício será repassado por meio de Pix ou crédito em conta bancária, conforme o mês de nascimento do trabalhador, e seguirá até 15 de agosto.
O valor máximo equivale ao novo salário mínimo de 2026, e o pagamento será proporcional aos meses trabalhados em 2024.
Quem exerceu atividade formal com carteira assinada durante todo o ano-base receberá o total de R$ 1.621, enquanto quem trabalhou por menos tempo receberá proporcionalmente.
Podem receber o abono os trabalhadores que tiveram vínculo formal por pelo menos 30 dias em 2024, receberam até dois salários mínimos mensais, estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador no sistema do governo.
Os depósitos seguem um calendário fixo nacional, definido pelo mês de nascimento:
- Nascidos em janeiro: 15 de fevereiro
- Fevereiro: 15 de março
- Março e abril: 15 de abril
- Maio e junho: 15 de maio
- Julho e agosto: 15 de junho
- Setembro e outubro: 15 de julho
- Novembro e dezembro: 15 de agosto
O valor é calculado com base em 1/12 do salário mínimo vigente (R$ 1.621) para cada mês trabalhado.
Assim, quem trabalhou apenas um mês em 2024 receberá cerca de R$ 135, enquanto quem trabalhou 12 meses terá direito ao valor integral.
Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal (para quem tem PIS) e pelo Banco do Brasil (para quem tem Pasep).
O trabalhador pode consultar se tem direito e quanto vai receber pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Gov.br ou diretamente nos sites da Caixa e do Banco do Brasil.
Mesmo após o crédito automático, é importante ficar atento ao prazo de saque, que geralmente se estende até o final do calendário. Valores não retirados dentro do prazo retornam ao Tesouro Nacional.
