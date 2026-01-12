Orgulho nacional: cidade brasileira é eleita uma das melhores do mundo em 2025

Levantamento internacional coloca o Rio de Janeiro entre as cidades mais bem avaliadas do planeta, considerando qualidade urbana, cultura e atratividade turística

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Rio de Janeiro foi incluído em um ranking internacional que lista as melhores cidades do mundo em 2025, elaborado por uma consultoria global especializada em estudos urbanos e percepção internacional das grandes metrópoles.

O levantamento avaliou mais de 200 cidades e levou em conta critérios como qualidade de vida, oferta cultural, infraestrutura urbana, turismo, lazer e imagem global.

A capital fluminense apareceu entre as 100 cidades mais bem colocadas do ranking, sendo uma das poucas representantes da América Latina.

Entre os pontos destacados estão a diversidade cultural, a paisagem natural integrada ao espaço urbano, a força do turismo internacional e a capacidade da cidade de atrair grandes eventos.

O estudo também considerou a percepção de moradores e visitantes sobre a experiência de viver e circular pela cidade.

Apesar dos desafios históricos em áreas como mobilidade e segurança, o ranking aponta que o Rio mantém forte relevância global, principalmente no setor turístico e cultural, o que sustenta sua presença entre as cidades mais bem avaliadas do mundo.

Especialistas destacam que integrar esse tipo de lista não significa ser a melhor cidade do planeta, mas sim fazer parte de um grupo seleto de centros urbanos com influência internacional, reconhecimento cultural e potencial econômico.

