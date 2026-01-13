Morador de Anápolis, Paulo Augusto causa polêmica com suposta fala racista no BBB 26

Noite de estreia já deu o que falar entre os internautas, que se dividiram nas opiniões

Natália Sezil - 13 de janeiro de 2026

Paulo Augusto foi acusado de fala racista quando conversou com Milena. (Foto: Reprodução/X)

Participante de Anápolis, Paulo Augusto deu o que falar no Big Brother Brasil (BBB) 26 logo na noite de estreia do reality.

A programação começou nesta segunda-feira (12), e uma das primeiras reações do goiano já ganhou a atenção dos internautas.

Ao entrar na casa, Paulo Augusto se deparou com a participante Milena, natural de Minas Gerais. Abrindo a porta, ele soltou a pergunta: “você é participante também?”.

A resposta da mineira, que carrega uma bolsa igual à do anapolino, é direta: “é óbvio! Por que eu tô aqui?”. Alguns telespectadores encararam a situação como um caso de racismo.

Os internautas defenderam que o goiano não faria essa mesma pergunta se tivesse se deparado com uma participante branca ao abrir a porta. O assunto foi parar nos tópicos mais comentados do X, antigo Twitter.

Ali, um usuário opinou: “Não, gente! O cara chega num reality show e pergunta pra outra participante se ela é também. Ele pensou que ela fosse o que? Para bom entendedor meia palavra basta, não é mesmo?”.

Outro concordou: “Racismo com menos de 10 minutos de programa”. “O racismo estrutural da forma mais cristalina”, apontou um terceiro.

Houve também quem defendesse Paulo Augusto. “Todas as edições sempre tem um que pergunta logo de cara sobre o que um participante é. Não é porque ela é negra, não, é por ter pensado que ela poderia ser camarote ou veterano”, defendeu um internauta.

ASSUNTO DO MOMENTO 👀 Morador de Anápolis, Paulo Augusto causa polêmica com suposta fala racista no BBB 26 Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/cXhVThUFW8 — Portal 6 (@portal6noticias) January 13, 2026

