Participante de Anápolis no BBB é agroboy e diz fazer sucesso com as mulheres

Influenciador digital conta detalhes da vida pessoal e já adiante como irá se posicionar dentro da Casa

Da Redação - 09 de janeiro de 2026

Influenciador digital Paulo Augusto está na Casa de Vidro Centro-Oeste do BBB26. (Foto: Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Paulo Augusto, de 21 anos, está na Casa de Vidro do Centro-Oeste e disputa uma vaga no BBB 26, em dinâmica realizada em Brasília (DF).

Natural de Inhumas (GO), ele construiu a própria imagem nas redes sociais ligada ao universo rural e afirma que cresceu no sítio da família, em Itaguaru, onde desenvolveu a paixão pelo campo e por animais de grande porte.

Atualmente, Paulo Augusto mora em Anápolis com o irmão mais velho e finaliza a graduação em Medicina Veterinária, curso que começou ainda adolescente, após passar no vestibular aos 16 anos.

Ele também atua como influenciador, reúne mais de 320 mil seguidores no Instagram e diz que o perfil dele tem foco no agro, com publicações sobre rotina pessoal e conteúdo envolvendo animais.

Ao apresentar detalhes da vida pessoal, o candidato se descreve como alguém de personalidade forte e afirma que prefere se posicionar em situações de conflito dentro do reality.

Ele diz que está solteiro, mas relata que vive um relacionamento “enrolado” com uma mulher de 32 anos há quatro meses, após os dois se conhecerem em um show em Goiânia, e afirma que costuma chamar atenção e fazer sucesso com as mulheres.

