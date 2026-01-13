‘O Agente Secreto’ arrecada mais internacionalmente do que no Brasil

Filme já arrecadou quase US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) em arrecadação total.

Folhapress - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube).

“O Agente Secreto” já arrecadou quase US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) em arrecadação total. Segundo o site Box Office Mojo, a maior parte da receita veio de fora do Brasil.

O longa brasileiro arrecadou até agora US$ 4,629 milhões (R$ 24,96 milhões) em bilheteria global. Desse valor, US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões) é arrecadação doméstica, o que equivale a 47,1% do total. Já no exterior, o faturamento alcança US$ 2,4 milhões (quase R$ 13 milhões), o que corresponde a 52,9%.

A França é um grande destaque de audiência. O público europeu corresponde a US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) da arrecadação internacional.

O filme Kleber Mendonça Filho ganhou dois Globos de Ouro no domingo. A produção foi premiada com melhor filme em língua não inglesa e melhor ator de drama, pela atuação de Wagner Moura.