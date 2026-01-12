Wagner Moura vence o Globo de Ouro de melhor ator pelo filme ‘O Agente Secreto’

"Viva o Brasil, viva a cultura brasileira", afirmou o ator em português após receber o prêmio

Folhapress - 12 de janeiro de 2026

Evento acontece neste domingo (11), no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, na Califórnia. (Foto: Captura de Tela/X)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por seu papel em “O Agente Secreto”, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. É a primeira vez que um ator brasileiro disputa e vence nesta categoria e também que o Brasil leva dois Globo de Ouro numa mesma cerimônia – mais cedo, o longa também foi premiado como o melhor filme de língua não inglesa.

“Obrigado, muito obrigado. Uau. Ok. Obrigado ao Globo de Ouro, meus colegas indicados, que são atores extraordinários, e eu compartilho isso com vocês. Muito obrigado. Obrigado à [distribuidora] Neon, ao meu time, um obrigado especial a Kleber Mendonça Filho”, disse, pausando para aplausos do público.

“Você é um gênio e um irmão. Eu te agradeço por isso e por muitas outras coisas. – O Agente Secreto – é um filme sobre memória, ou a falta de memória, e trauma geracional. Eu acho que se o trauma pode ser passado de geração em geração, valores também podem. Então isso é para aqueles que estão resistindo com seus valores em momentos difíceis. Para Sandra [Delgado, sua mulher], nossos filhos, nossa vida juntos, te amo demais”, disse, em inglês.

“E para todo mundo no Brasil, assistindo a isso agora”, disse, mudando para português. “Viva o Brasil, viva a cultura brasileira.”

O evento acontece neste domingo (11), no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, na Califórnia, e o longa ainda disputa à estatueta de melhor filme de drama.

A honraria dá sequência ao bom momento do Brasil no cenário internacional e no prêmio – no ano passado, em atriz, Fernanda Torres saiu vitoriosa por “Ainda Estou Aqui” e, anteriormente, sua mãe, Fernanda Montenegro, também havia sido indicada por “Central do Brasil”.

Na ala de TV da premiação, o próprio Moura já havia sido indicado em 2016, pelo trabalho na série “Narcos”, na categoria de ator em série de drama

Também disputavam a estatueta de melhor ator de drama desta edição Jeremy Allen White, por “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”, Joel Edgerton, por “Sonhos de Trem”, Oscar Isaac, por “Frankenstein”, Dwayne Johnson, por “Coração de Lutador: The Smashing Machine”, e Michael B. Jordan, por “Pecadores”.

No último domingo, “O Agente Secreto” abriu a atual temporada de prêmios ao receber o troféu de melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards. Além disso, o longa ainda tem na bagagem dois prêmios conquistados no Festival de Cannes do ano passado, melhor ator, para Moura, e melhor diretor, para Mendonça Filho.

“O Agente Secreto” se passa durante a ditadura militar e acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança.

Confira, abaixo, a lista completa de indicados ao Globo de Ouro e os vencedores, em destaque, conforme eles são anunciados.

CINEMA

Melhor Filme de Drama

“Frankenstein”

“Hamnet” (vencedor)

“Foi Apenas Um Acidente”

“O Agente Secreto”

“Valor Sentimental”

“Pecadores”

Melhor Filme de Comédia ou Musical

“Bugonia”

“Blue Moon”

“Marty Supreme”

“A Única Saída”

“Nouvelle Vague”

“Uma Batalha Após a Outra” (vencedor)

Melhor Filme em língua estrangeira

“Foi Apenas Um Acidente” (França)

“A Única Saída” (Coreia do Sul)

“O Agente Secreto” (Brasil) (vencedor)

“Valor Sentimental” (Noruega)

“Sîrat” (Espanha)

“The Voice of Hind Rajab” (Tunísia)

Melhor Ator de Drama

Joel Edgerton, por “Sonhos de Trem”

Oscar Isaac, por “Frankenstein”

Dwayne Johnson, por “Coração de Lutador”

Michael B. Jordan, por “Pecadores”

Wagner Moura, por “O Agente Secreto” (vencedor)

Jeremy Allen White, por “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”

Melhor Atriz de Drama

Jessie Buckley, por “Hamnet” (vencedor)

Jennifer Lawrence, por “Morra, Amor”

Renate Reinsve, por “Valor Sentimental”

Julia Roberts, por “Depois da Caçada”

Tessa Thompson, por “Hedda”

Eva Victor, por “Sorry, Baby”

Melhor Ator de Comédia/Musical

Timothée Chalamet, por “Marty Supreme” (vencedor)

George Clooney, por “Jay Kelly”

Leonardo DiCaprio, por “Uma Batalha Após a Outra”

Ethan Hawke, por “Blue Moon”

Jesse Plemons, por “Bugonia”

Lee Byung-hun, por “A Única Saída”

Melhor Atriz de Comédia/Musical

Rose Byrne, por “Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria” (vencedor)

Cynthia Erivo, por “Wicked: Parte 2”

Kate Hudson, por “Song Sung Blue – Um Sonho a Dois”

Chase Infiniti, por “Uma Batalha Após a Outra”

Amanda Seyfried, por “O Testamento de Ann Lee”

Emma Stone, por “Bugonia”

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio del Toro, por “Uma Batalha Após a Outra”

Jacob Elordi, por “Frankenstein”

Paul Mescal, por “Hamnet”

Sean Penn, por “Uma Batalha Após a Outra”

Adam Sandler, por “Jay Kelly”

Stellan Skarsgard, por “Valor Sentimental” (vencedor)

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, por “Valor Sentimental”

Ariana Grande, por “Wicked: Parte 2”

Inga Ibsdotter Lilleaas, por “Valor Sentimental”

Amy Madigan, por “A Hora do Mal”

Teyana Taylor, por “Uma Batalha Após a Outra” (vencedor)

Emily Blunt, por “Coração de Lutador”

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson, por “Uma Batalha Após a Outra” (vencedor)

Ryan Coogler, por “Pecadores”

Guillermo Del Toro, por “Frankenstein”

Jafar Panahi, por “Foi Apenas Um Acidente”

Joachim Trier, por “Valor Sentimental”

Chloé Zhao, por “Hamnet”

Melhor Roteiro

“Hamnet”

“Foi Apenas Um Acidente”

“Marty Supreme”

“Uma Batalha Após a Outra” (vencedor)

“Pecadores”

“Valor Sentimental”

Melhor Filme de Animação

“Arco”

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito”

“Elio”

“Guerreiras do K-Pop” (vencedor)

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

Melhor trilha sonora

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Sirât”

“Pecadores” (vencedor)

“Uma Batalha Após a Outra”

“F1: O Filme”

Melhor canção original

“Dream as One,” de “Avatar: Fogo e Cinzas”

“Golden,” de “Guerreiras do K-Pop” (vencedor)

“I Lied to You”, de “Pecadores”

“No Place Like Home”, de “Wicked: Parte 2”

“The Girl in the Bubble”, de “Wicked: Parte 2”

“Train Dreams”, de “Sonhos de Trem”

Melhor filme blockbuster

“Avatar: Fogo e Cinzas”

“F1: O Filme”

“Guerreiras do K-Pop”

“Missão: Impossível – O Acerto Final”

“Pecadores” (vencedor)

“Zootopia 2”

“A Hora do Mal”

“Wicked: Parte 2”

TELEVISÃO

Melhor Série de drama

“A Diplomata”

“The Pitt” (vencedor)

“Pluribus”

“Ruptura”

“Slow Horses”

“The White Lotus”

*Melhor série de comédia*

“Abbott Elementary”

“O Urso”

“Hacks”

“Ninguém Quer”

“Only Murders in the Building”

“O Estúdio” (vencedor)

Melhor minissérie

“Adolescência” (vencedor)

“All Her Fault”

“O Monstro em Mim”

“Black Mirror”

“Morrendo por Sexo”

“The Girlfriend”

Melhor atriz em série de drama

Kathy Bates, “Matlock”

Britt Lower, “Ruptura”

Helen Mirren, “Mobland”

Bella Ramsey, “The Last of Us”

Keri Russell, “A Diplomata”

Rhea Seehorn, “Pluribus” (vencedor)

Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown, “Paradise”

Diego Luna, “Andor”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Mark Ruffalo, “Task”

Adam Scott, “Ruptura”

Noah Wyle, “The Pitt” (vencedor)

Melhor ator coadjuvante

Owen Cooper, “Adolescência” (vencedor)

Billy Crudup, “The Morning Show”

Walton Goggins, “The White Lotus”

Jason Isaacs, “The White Lotus”

Tramell Tillman, “Ruptura”

Ashley Walters, “Adolescência”

Melhor atriz coadjuvante em série

Carrie Coon, “The White Lotus”

Erin Doherty, “Adolescência” (vencedor)

Hannah Einbinder, “Hacks”

Catherine O – Hara, “O Estúdio”

Parker Posey, “The White Lotus”

Aimee Lou Wood, “The White Lotus”

Melhor atriz em série de comédia

Kristen Bell, “Nobody Wants This”

Ayo Edebiri, “O Urso”

Selena Gomez, “Only Murders in the Building”

Jenna Ortega, “Wandinha”

Jean Smart, “Hacks” (vencedor)

Natasha Lyonne, “Poker Face”

Melhor atriz de minissérie

Claire Danes, “O Monstro em Mim”

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, “Long Bright River”

Sarah Snook, “All Her Fault”

Michelle Williams, “Morrendo por Sexo” (vencedor)

Robin Wright, “The Girlfriend”

Melhor ator em minissérie

Jacob Elordi, “O Caminho Estreito para os Confins do Norte”

Paul Giamatti, “Black Mirror”

Stephen Graham, “Adolescência” (vencedor)

Charlie Hunnam, “Monstro: A História de Ed Gein”

Jude Law, “Black Rabbit”

Matthew Rhys, “O Monstro em Mim”

Melhor performance de stand-up

Bill Maher, “Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?”

Brett Goldstein, “Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life”

Kevin Hart, “Kevin Hart: Acting My Age”

Kumail Nanjiani, “Kumail Nanjiani: Night Thoughts”

Ricky Gervais, “Ricky Gervais: Mortality” (vencedor)

Sarah Silverman, “Sarah Silverman: Postmortem”

Melhor podcast

“Armchair Expert With Dax Shepard”

“Call Her Daddy”

“Good Hang With Amy Poehler”

The Mel Robbins Podcast”

“Smartless”

“Up First”

Melhor ator em série de comédia

Adam Brody, “Ninguém Quer”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Glen Powell, “Chad Powers”

Seth Rogen, “O Estúdio” (vencedor)

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “O Urso”