Polícia Civil investiga suspeita de fraude em contratos de obras que ultrapassam R$ 5 milhões em Goiás
Mandados foram cumpridos dentro de inquérito que apura acordos firmados após ingresso de servidor em autarquia estadual
A Polícia Civil (PC) deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Nexo Oculto, com foco na apuração de supostos crimes contra a Administração Pública envolvendo procedimentos licitatórios na área de obras.
A ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) e teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, no contexto de uma investigação em andamento.
De acordo com a PC, o inquérito teve início a partir de informações encaminhadas pela Gerência de Ações Estratégicas da Secretaria de Estado de Infraestrutura, que apontaram indícios de irregularidades em processos licitatórios relacionados à contratação de serviços de obras públicas.
Entre os fatos apurados estão suspeitas de manipulação de processos licitatórios para favorecer uma empresa ou grupo específico.
Além disso, a polícia investiga denúncias de conflito de interesses e a manutenção de vínculo não declarado entre um servidor público temporário e uma empresa contratada pela administração.
As investigações indicam que, após o ingresso do servidor na autarquia, os contratos firmados com a empresa investigada ultrapassaram o montante de R$ 5 milhões, o que reforçou as suspeitas levantadas pelos órgãos de controle interno.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos, mídias de armazenamento e uma quantia em dinheiro em espécie.
Todo o material recolhido será submetido a análise técnica, com o objetivo de aprofundar as investigações e contribuir para a completa elucidação dos fatos.
A Polícia Civil informou que as apurações seguem em andamento e que novas medidas não estão descartadas. Até o momento, nomes de investigados não foram divulgados, em razão do andamento do inquérito.
O Portal 6 solicitou posicionamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.
