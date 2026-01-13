Polícia Civil investiga suspeita de fraude em contratos de obras que ultrapassam R$ 5 milhões em Goiás

Mandados foram cumpridos dentro de inquérito que apura acordos firmados após ingresso de servidor em autarquia estadual

Augusto Araújo - 13 de janeiro de 2026

Servidor temporário da Secretaria de Estado da Infraestrutura é investigado após contratos firmados com empresa a qual ele tem vínculo. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Nexo Oculto, com foco na apuração de supostos crimes contra a Administração Pública envolvendo procedimentos licitatórios na área de obras.

A ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) e teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, no contexto de uma investigação em andamento.

De acordo com a PC, o inquérito teve início a partir de informações encaminhadas pela Gerência de Ações Estratégicas da Secretaria de Estado de Infraestrutura, que apontaram indícios de irregularidades em processos licitatórios relacionados à contratação de serviços de obras públicas.

Entre os fatos apurados estão suspeitas de manipulação de processos licitatórios para favorecer uma empresa ou grupo específico.

Além disso, a polícia investiga denúncias de conflito de interesses e a manutenção de vínculo não declarado entre um servidor público temporário e uma empresa contratada pela administração.

As investigações indicam que, após o ingresso do servidor na autarquia, os contratos firmados com a empresa investigada ultrapassaram o montante de R$ 5 milhões, o que reforçou as suspeitas levantadas pelos órgãos de controle interno.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos, mídias de armazenamento e uma quantia em dinheiro em espécie.

Todo o material recolhido será submetido a análise técnica, com o objetivo de aprofundar as investigações e contribuir para a completa elucidação dos fatos.

A Polícia Civil informou que as apurações seguem em andamento e que novas medidas não estão descartadas. Até o momento, nomes de investigados não foram divulgados, em razão do andamento do inquérito.

O Portal 6 solicitou posicionamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!