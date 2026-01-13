Prefeitura constrói muro para evitar que a cidade mais cara do Brasil seja engolida pelo mar

Uma intervenção gigantesca está sendo feita para proteger o patrimônio de uma região muito valorizada

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Secom Balneário Camboriú)

Você já imaginou como seria ver o destino dos seus sonhos desaparecer sob as ondas?

Morar ou passar férias em um lugar paradisíaco é o desejo de muitos, mas a natureza nem sempre segue os nossos planos.

Recentemente, uma notícia chamou a atenção de investidores e turistas em todo o país.

Contra a maré

O município que estamos falando é Balneário Camboriú, localizado no litoral de Santa Catarina.

Conhecida por seus arranha-céus imponentes, a cidade enfrenta um problema sério na Praia Central.

Após o famoso processo de alargamento da faixa de areia, a prefeitura percebeu que apenas isso não seria suficiente.

Agora, uma nova estrutura está sendo levantada para garantir que o mar não avance sobre a orla.

Muro subterrâneo de proteção

A solução encontrada foi a construção de um muro subterrâneo com 6 mil metros de extensão.

Essa estrutura fica escondida sob os pés dos banhistas, entre a faixa de areia e a calçada.

O objetivo principal é conter a erosão marinha e segurar a areia que foi colocada durante o engordamento da praia.

Com 2 metros de profundidade e uma laje inferior da mesma largura, o paredão serve como uma barreira de segurança para a infraestrutura urbana.

Investimento milionário

Manter o título de cidade mais cara do Brasil exige investimentos constantes e pesados.

Somente para erguer esse muro de contenção, o custo total chega a R$ 31 milhões entre materiais e mão de obra.

Além disso, o projeto tem um prazo de execução de 20 meses.

Vale lembrar que a Praia Central agora possui 70 metros de largura, mas essa mudança trouxe novos desafios para a engenharia local.

Problemas de drenagem

Nem tudo saiu como o esperado após o aumento da faixa de areia. Os alagamentos se tornaram mais frequentes na região da orla.

Por causa disso, o poder público precisou anunciar uma obra de macrodrenagem adicional.

Esse ajuste no escoamento da água vai custar outros R$ 53 milhões aos cofres municipais.

É um preço alto para manter a estabilidade da cidade mais cara do Brasil diante das mudanças climáticas e geográficas.

O mercado imobiliário no topo

Mas por que tanto dinheiro é investido nesse pequeno trecho do litoral? A resposta está no valor do solo.

Segundo o levantamento mais recente do FipeZAP, Balneário Camboriú continua sendo a cidade mais cara do Brasil para se viver ou investir.

O preço médio do metro quadrado na região atinge a marca de R$ 14.906.

Para se ter uma ideia, ela supera vizinhas famosas como Itapema e capitais como Vitória, no Espírito Santo.

