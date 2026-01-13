Professor de escolinha de futebol morre após sofrer mal súbito durante aula em Anápolis

Profissional participava normalmente das atividades quando passou mal, caiu no local e precisou de socorro imediato

Um professor de uma escolinha de futebol morreu na noite desta terça-feira (13) após sofrer um mal súbito durante uma aula em Anápolis
Portal 6 apurou que ele participava normalmente das atividades quando passou mal, caiu no local e precisou de socorro imediato.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar na escolinha apenas constatou o óbito.

O caso aconteceu em uma escolinha situada na Rua Barão do Rio Branco. Até o momento, a identidade do professor ainda não foi confirmada oficialmente.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

