Bolo mais fácil da vida: não vai ao forno, não usa forma e fica pronto em minutos

Receita prática de bolo de chocolate feito na frigideira conquista quem busca rapidez, poucos utensílios e muito sabor

Layne Brito - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Menino Prendado)

Para quem quer um doce rápido, sem complicação e sem precisar ligar o forno, esse bolo de chocolate é a solução perfeita.

Feito diretamente na frigideira, ele não utiliza forma, fica pronto em poucos minutos e ainda leva ingredientes simples, que geralmente já estão na cozinha.

A receita virou queridinha justamente por unir praticidade e resultado surpreendente.

Conhecido como “bolo de panela”, esse preparo é ideal para momentos de vontade repentina de comer um doce, para quem mora sozinho ou até para quem quer preparar uma sobremesa diferente sem sujar muita louça.

Além disso, o método dispensa forno e pode ser feito no fogão comum, tornando-se acessível para qualquer rotina.

O segredo está em misturar bem os ingredientes, dividir a massa corretamente e assar em fogo baixo, mantendo a frigideira tampada para garantir que o bolo cresça e asse por igual.

O resultado é um bolo macio, úmido e com sabor intenso de chocolate, pronto em poucos minutos.

Receita do bolo de chocolate sem forno e sem forma

Ingredientes:

2 ovos

3 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de açúcar extra (para ajustar o doce)

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de leite

90 ml de óleo

3 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar e o amido de milho Mexa bem até obter uma mistura homogênea Acrescente o leite, o óleo e o chocolate em pó Misture novamente até formar uma massa lisa Divida a massa em três partes iguais Unte levemente uma frigideira e despeje uma parte da massa Tampe a frigideira com um pano limpo e a tampa, mantendo o fogo baixo Deixe assar até firmar Retire essa base e repita o processo com as outras partes da massa Monte o bolo intercalando as camadas Finalize com chocolate por cima e, se desejar, decore com morangos

Sem forno, sem forma e com preparo simples, esse bolo é a prova de que não é preciso complicação para ter uma sobremesa deliciosa. Ideal para quem busca praticidade, economia de tempo e um doce pronto em minutos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!