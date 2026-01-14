Bolo mais fácil da vida: não vai ao forno, não usa forma e fica pronto em minutos

Receita prática de bolo de chocolate feito na frigideira conquista quem busca rapidez, poucos utensílios e muito sabor

Layne Brito
bolo de chocolate fácil
(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Menino Prendado)

Para quem quer um doce rápido, sem complicação e sem precisar ligar o forno, esse bolo de chocolate é a solução perfeita.

Feito diretamente na frigideira, ele não utiliza forma, fica pronto em poucos minutos e ainda leva ingredientes simples, que geralmente já estão na cozinha.

A receita virou queridinha justamente por unir praticidade e resultado surpreendente.

Conhecido como “bolo de panela”, esse preparo é ideal para momentos de vontade repentina de comer um doce, para quem mora sozinho ou até para quem quer preparar uma sobremesa diferente sem sujar muita louça.

Além disso, o método dispensa forno e pode ser feito no fogão comum, tornando-se acessível para qualquer rotina.

O segredo está em misturar bem os ingredientes, dividir a massa corretamente e assar em fogo baixo, mantendo a frigideira tampada para garantir que o bolo cresça e asse por igual.

O resultado é um bolo macio, úmido e com sabor intenso de chocolate, pronto em poucos minutos.

Receita do bolo de chocolate sem forno e sem forma

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de açúcar extra (para ajustar o doce)
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de leite
  • 90 ml de óleo
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo:

  1. Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar e o amido de milho
  2. Mexa bem até obter uma mistura homogênea
  3. Acrescente o leite, o óleo e o chocolate em pó
  4. Misture novamente até formar uma massa lisa
  5. Divida a massa em três partes iguais
  6. Unte levemente uma frigideira e despeje uma parte da massa
  7. Tampe a frigideira com um pano limpo e a tampa, mantendo o fogo baixo
  8. Deixe assar até firmar
  9. Retire essa base e repita o processo com as outras partes da massa
  10. Monte o bolo intercalando as camadas
  11. Finalize com chocolate por cima e, se desejar, decore com morangos

Sem forno, sem forma e com preparo simples, esse bolo é a prova de que não é preciso complicação para ter uma sobremesa deliciosa. Ideal para quem busca praticidade, economia de tempo e um doce pronto em minutos.

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

