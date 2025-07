Não vai farinha, nem ovo: receita de bolo mais fácil do mundo

Preparo é bem rápido e você nem precisa levar ao forno para finalizar

Magno Oliver - 27 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @bomtalvão)

Você já ouviu falar do bolo mais fácil do mundo? Uma trend no TikTok viralizou e as pessoas mostraram que além de simples, fica delicioso.

O mais impressionante é que não vai ovo, nem farinha, nem fermento e muito menos precisa assar no forno. Confira como que se prepara essa receita de bolo fácil mais bombada do momento:

Ingredientes

– 70 unidades de biscoito Oreo;

– 500 ml de leite;

– 4 barras de chocolate para a cobertura;

– 1 pacote de chocolate granulado para cobertura.

Modo de preparo

Primeiro passo é triturar os Oreos com o recheio e tudo, até formar uma farofa bem fina. Se preferir, você pode usar um processador, liquidificador ou colocar em um saco plástico e amassar tudo com um rolo de massa. Também dá para você colocar em um recipiente e amassar com o cabo de uma colher ou um martelinho de carne (higienize ele antes, viu).

O segundo passo é adicionar o leite aos poucos, misturando até virar uma massa cremosa, mais espessa que massa de panqueca. Agora despeje a massa em uma caneca grande ou refratário grande e próprio para micro-ondas. Um detalhe importante é não encher até o topo, pois a massa cresce um pouco acima da medida ao aquecer.

Próximo passo: levar ao micro-ondas por cerca de 2 minuto e 30 segundos com a potência regulada na alta. Vale ressaltar que o tempo pode variar de acordo com seu aparelho. O bolo estará pronto quando crescer e firmar bem a massa, só acompanhar direitinho.

Por fim, aproveite enquanto ele ainda está quente e prepare a cobertura. Você vai colocar as barras de chocolate, os granulados e só aguardar derreter.

Confira o vídeo completo da receita de bolo mais fácil do mundo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bomtalvão (@bomtalvao)

