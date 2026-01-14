Duas pessoas morrem e duas ficam em estado grave após caminhão tombar na BR-060

Acidente envolveu vários veículos, e demandou atuação da PM, do Samu e do Corpo de Bombeiros

Natália Sezil - 14 de janeiro de 2026

Caminhão tombou sobre a BR-060. (Foto: Portal 6 e Reprodução)

Duas pessoas morreram, e outras duas precisaram ser levadas ao hospital, após um caminhão tombar na BR-060, aproximadamente 1 km depois do pedágio de Goianápolis, no sentido Anápolis-Goiânia.

O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (14) e demandou atuação do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM).

Ao chegarem ao local, os militares e socorristas constataram que vários veículos haviam sido envolvidos. O caminhão bitrem em questão, que levava grãos, estava tombado parcialmente sobre a estrada e o acostamento.

As duas vítimas fatais, ainda não identificadas, estariam em um veículo de passeio, que teria ficado sob os fardos transportados. O motorista do caminhão, assim como o condutor de uma carreta, foram encontrados em bom estado de saúde.

Um carro-forte também foi atingido. Dos quatro ocupantes, três estavam bem, e um precisou ser levado ao Ânima Centro Hospitalar.

Além dos motoristas e passageiros, os policiais se depararam com outra vítima embaixo do carro forte. Não foi possível precisar de onde o homem vinha, mas ele teria sido conduzido ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) em estado grave.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, o que deve ser apurado pelas autoridades competentes. O Instituto Médico Legal (IML) já está no local.

A pista precisou ser interditada, e motoristas que passam pelo trecho enfrentam um longo congestionamento. O engarrafamento já dura mais de uma hora, e se estende até a praça de pedágio.

A recomendação é que motoristas que precisam fazer esse trajeto procurem por alternativas.

