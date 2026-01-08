Pedágios de Alexânia e Goianápolis enfim passam a aceitar nova modalidade de pagamento

Medida é a mais recente realizada pela concessionária, que administra quatro praças no estado de Goiás

Augusto Araújo - 08 de janeiro de 2026

Praça de pedágio da Triunfo Concebra na BR-060. (Foto: Divulgação)

Uma boa notícia para motoristas que trafegam pela BR-060. As praças de pedágio de Goianápolis e Alexânia, administradas pela Triunfo Concebra, já estão aceitando pagamento via PIX.

A medida é a mais recente realizada pela concessionária, que já havia autorizado o pagamento por cartão de crédito no mês de dezembro.

Dessa forma, quem passar pelos pedágios nestes locais podem pagar a passagem por meio de são permitidos dinheiro em espécie, TAGs de passagem automática, cartões de débito e crédito, além do PIX.

Vale destacar que, no total, a Triunfo Concebra administra quatro praças em Goiás:

Alexânia, localizada na BR-060, no km 43

Goianápolis, na BR-060, km 107

Itumbiara, também na BR-153, no km 685

Professor Jamil, na BR-153, km 553

