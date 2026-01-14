Moradores de Anápolis podem trocar recicláveis e alimentos por mudas de árvores

Conjunto com 20 mudas inclui espécies como ameixa do cerrado, tamboril, angico, manga, moringa oleífera, ipê rosa, pitanga, amora, dentre outras

Pedro Ribeiro - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Paulo de Tarso)

Moradores de Anápolis poderão trocar materiais recicláveis e alimentos por mudas de árvores em mais uma edição do Projeto Troca Sustentável, marcada para esta sexta-feira (16). A iniciativa incentiva o descarte correto de resíduos e estimula o plantio de árvores na cidade.

A ação acontece no Viveiro Municipal, localizado na Avenida Universitária, nº 4001, Jardim das Américas – 2ª Etapa. O atendimento será feito em dois períodos: das 08h às 11h e das 13h às 15h.

Entre os materiais aceitos estão garrafas PET, papelão, latinhas de alumínio e resíduos eletrônicos, como aparelhos e equipamentos sem uso. As trocas seguem critérios definidos pela organização do projeto, com distribuição proporcional à quantidade entregue.

Quem levar 100 latinhas de alumínio poderá retirar 20 mudas, enquanto a entrega de 50 latinhas dá direito a 10 mudas. Já para resíduos eletrônicos, a regra será de uma muda por quilo entregue.

Também será possível contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, com exceção do sal, desde que em quantidade superior a dois quilos. Além disso, mesmo quem não levar materiais poderá retirar até três mudas por CPF, conforme a disponibilidade no local.

As mudas são entregues em kits. O conjunto com 20 mudas inclui espécies como ameixa do cerrado, tamboril, angico, manga, moringa oleífera, ipê rosa, pitanga, amora, pata-de-vaca, oiti, acácia rosa, goiaba, açaí, ipê branco, jacarandá, tamarindo e mogno. Já o kit com cinco mudas reúne açaí, manga, pitanga, goiaba e amora.

