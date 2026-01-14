Moradores de Anápolis podem trocar recicláveis e alimentos por mudas de árvores
Conjunto com 20 mudas inclui espécies como ameixa do cerrado, tamboril, angico, manga, moringa oleífera, ipê rosa, pitanga, amora, dentre outras
Moradores de Anápolis poderão trocar materiais recicláveis e alimentos por mudas de árvores em mais uma edição do Projeto Troca Sustentável, marcada para esta sexta-feira (16). A iniciativa incentiva o descarte correto de resíduos e estimula o plantio de árvores na cidade.
A ação acontece no Viveiro Municipal, localizado na Avenida Universitária, nº 4001, Jardim das Américas – 2ª Etapa. O atendimento será feito em dois períodos: das 08h às 11h e das 13h às 15h.
Entre os materiais aceitos estão garrafas PET, papelão, latinhas de alumínio e resíduos eletrônicos, como aparelhos e equipamentos sem uso. As trocas seguem critérios definidos pela organização do projeto, com distribuição proporcional à quantidade entregue.
Quem levar 100 latinhas de alumínio poderá retirar 20 mudas, enquanto a entrega de 50 latinhas dá direito a 10 mudas. Já para resíduos eletrônicos, a regra será de uma muda por quilo entregue.
Também será possível contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, com exceção do sal, desde que em quantidade superior a dois quilos. Além disso, mesmo quem não levar materiais poderá retirar até três mudas por CPF, conforme a disponibilidade no local.
As mudas são entregues em kits. O conjunto com 20 mudas inclui espécies como ameixa do cerrado, tamboril, angico, manga, moringa oleífera, ipê rosa, pitanga, amora, pata-de-vaca, oiti, acácia rosa, goiaba, açaí, ipê branco, jacarandá, tamarindo e mogno. Já o kit com cinco mudas reúne açaí, manga, pitanga, goiaba e amora.
