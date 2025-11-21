Para defender a mãe, jovem dá facada em vizinho bêbado que tentou agredi-la em Aparecida de Goiânia

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local. Homem foi encaminhado ao hospital

Gabriella Pinheiro - 21 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um jovem esfaqueou um vizinho na tarde desta sexta-feira (21) em Aparecida de Goiânia após acreditar que ele tentaria agredir sua mãe durante uma discussão.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava embriagada no momento da confusão e acabou ferida com três golpes de faca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem ferido recebeu socorro, sendo encaminhado ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA).

O suspeito deixou o local antes da chegada da PM, mas acabou sendo localizado em uma residência próxima e detido em seguida.

A mulher envolvida relatou que o vizinho mal conseguia ficar em pé por causa da embriaguez.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia.

