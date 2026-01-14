Para mostrar que é humilde, Mabel come pão com ovo e fala de feitos da gestão

Prefeito de Goiânia justificou a escolha do prato dizendo que está "na correria"

Natália Sezil Natália Sezil -
Prefeito Sandro Mabel (UB) apareceu comendo pão com ovo.
Prefeito Sandro Mabel (UB) apareceu comendo pão com ovo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (14) para exibir que o almoço do dia foi um pão com ovo.

O gestor tenta aparentar uma imagem de humildade enquanto senta em uma padaria e mostra o lanche em mãos.

Nas imagens, ele senta ao lado dos secretários Francisco Abreu, de Engenharia de Trânsito, e Francisco Lacerda, de Infraestrutura Urbana, para falar dos feitos da gestão.

Leia também

Justifica que o pão com ovo se deu por conta da “correria”. Começa: “Os negócios não dá pra brincar aqui, não, né”.

Mabel menciona a recuperação do asfalto no setor Capuava e no Setor Coimbra, e fala da abertura da terceira via na divisa entre a capital e Aparecida de Goiânia.

Ainda com o pão em mãos, o prefeito finaliza: “Esse ano começou quente, vamos botar pra quebrar”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias