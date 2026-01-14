Para mostrar que é humilde, Mabel come pão com ovo e fala de feitos da gestão

Prefeito de Goiânia justificou a escolha do prato dizendo que está "na correria"

Natália Sezil - 14 de janeiro de 2026

Prefeito Sandro Mabel (UB) apareceu comendo pão com ovo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (14) para exibir que o almoço do dia foi um pão com ovo.

O gestor tenta aparentar uma imagem de humildade enquanto senta em uma padaria e mostra o lanche em mãos.

Nas imagens, ele senta ao lado dos secretários Francisco Abreu, de Engenharia de Trânsito, e Francisco Lacerda, de Infraestrutura Urbana, para falar dos feitos da gestão.

Justifica que o pão com ovo se deu por conta da “correria”. Começa: “Os negócios não dá pra brincar aqui, não, né”.

Mabel menciona a recuperação do asfalto no setor Capuava e no Setor Coimbra, e fala da abertura da terceira via na divisa entre a capital e Aparecida de Goiânia.

Ainda com o pão em mãos, o prefeito finaliza: “Esse ano começou quente, vamos botar pra quebrar”.

