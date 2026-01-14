Por que rejeitar chamadas de spam pode piorar o problema

Um gesto automático ao ver um número desconhecido pode sinalizar aos robôs que seu telefone está ativo

Isabella Valverde - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Kindel Media)

Quando o celular toca com um número estranho, a reação é quase instintiva: rejeitar a chamada na hora. A sensação é de alívio imediato, mas esse movimento pode ter o efeito oposto ao desejado. Em vez de afastar o spam, ele pode colocar seu número no radar de sistemas que vivem justamente de insistir.

Grande parte dessas ligações não vem de pessoas reais, mas de programas automatizados capazes de disparar chamadas para milhares de números ao mesmo tempo. Esses robôs observam o que acontece nos primeiros segundos.

Se a ligação é recusada rapidamente, o sistema entende que existe alguém do outro lado, apenas indisponível naquele momento.

A partir daí, o número passa a ser classificado como “ativo”. O resultado costuma ser previsível: novas tentativas ao longo do dia, em horários diferentes, até que alguém atenda. É por isso que muitas pessoas sentem que, quanto mais rejeitam, mais o telefone toca.

Especialistas explicam que o comportamento do usuário funciona como um sinal. Encerrar imediatamente indica presença humana. Já deixar o telefone tocar sem interação, em alguns casos, sugere ausência ou número pouco responsivo, o que reduz o interesse dos sistemas automáticos.

Ainda assim, a recomendação mais segura é não atender e evitar qualquer tipo de resposta.

Atender chamadas de spam também pode trazer riscos maiores do que o incômodo. Golpistas usam essas ligações para tentar obter informações pessoais, aplicar fraudes financeiras ou induzir a vítima a ações perigosas. Em alguns esquemas, até uma resposta simples pode ser gravada e reutilizada de forma indevida.

Para reduzir o problema, especialistas orientam o bloqueio imediato de números suspeitos, o uso de aplicativos que identificam chamadas indesejadas e o cadastro em serviços que limitam contatos de telemarketing, como o “Não Me Perturbe”.

Também é importante revisar permissões concedidas online, já que muitos números entram nessas listas a partir de cadastros feitos sem atenção.

No fim, a proteção contra chamadas de spam não depende de uma única atitude, mas de um conjunto de cuidados.

Evitar interações, usar filtros automáticos e adotar hábitos digitais mais atentos ajudam a diminuir tanto o volume de ligações quanto os riscos escondidos por trás delas.

