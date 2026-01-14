Prefeitura de Anápolis abre vagas para ação que encaminha candidatos ao mercado de trabalho

No total, estão sendo ofertadas 100 oportunidades imediatas para pessoas com idade a partir de 16 anos

Gabriella Pinheiro - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais realizará o Workshop Excelência no Atendimento, com encaminhamento direto para entrevistas de emprego.

A ação integra o Programa Portas Abertas, da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, e é fruto de uma parceria com a rede Villefort Atacado e Varejo.

O evento ocorrerá no dia 19 de janeiro, no Teatro Municipal de Anápolis, localizado na Avenida Brasil, nº 200, no antigo Centro Administrativo.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (62) 98469-9686 e devem realizar a inscrição prévia para participar da atividade.

Ao todo, serão ofertadas mais de 100 vagas, com contratação imediata, destinadas a pessoas a partir de 16 anos de idade. A iniciativa tem como foco a qualificação profissional e a geração de oportunidades de emprego.

Além da capacitação, a ação integra as políticas públicas municipais de incentivo ao emprego e à renda.

