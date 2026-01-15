Cidade da serra paraibana mistura cachaça, clima frio, história e foge do estereótipo do Nordeste quente

Entre ladeiras e neblina, hábitos locais revelam uma identidade pouco conhecida

Magno Oliver - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Alexandre xxhb)

No interior da Paraíba, uma cidade desafia a ideia de calor constante associada ao Nordeste brasileiro. Localizada no alto da Serra da Borborema, Areia se consolidou como destino de clima ameno, arquitetura preservada e forte identidade cultural, atraindo visitantes que buscam uma experiência distinta do litoral ensolarado.

O diferencial começa pela geografia. Situada na região do Brejo Paraibano, a cidade registra temperaturas mais baixas, especialmente no inverno, quando a neblina cobre as ruas de pedra e cria um cenário típico de serra.

Esse ambiente favorece festivais culturais, turismo de descanso e uma gastronomia pensada para acompanhar o frio, com cafés, pratos regionais e clima de montanha.

Outro eixo da identidade local é a produção artesanal de cachaça. A tradição secular da cana-de-açúcar mantém engenhos históricos em funcionamento, muitos deles abertos à visitação.

Além de conhecer o processo produtivo, o visitante encontra rótulos premiados nacional e internacionalmente, que ajudam a projetar o nome da cidade além das fronteiras do estado.

O patrimônio histórico reforça o valor cultural do município. Areia foi a primeira cidade da Paraíba a ter seu conjunto arquitetônico tombado pelo Iphan, garantindo a preservação de casarões coloniais, igrejas e equipamentos culturais.

Caminhar pelo centro exige disposição para as ladeiras, mas revela capítulos importantes da história política e artística brasileira.

Entre os principais pontos estão o Teatro Minerva, inaugurado em 1859, a Casa de José Américo de Almeida, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e o Museu Casa de Pedro Américo.

Juntos, eles ajudam a explicar por que Areia se destaca como um destino que combina clima frio, tradição, arte e sabores, rompendo com estereótipos e ampliando o mapa do turismo nordestino.

Veja mais detalhes desse lugar incrível:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!