CNH mais barata: Detran reduz valores dos exames psicológico e médico em Goiás

Exames são obrigatórios em processos como primeira habilitação, renovação, adição e mudança de categoria

Denilson Boaventura - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou a redução nos valores cobrados pelos exames de aptidão física e mental exigidos para serviços de habilitação no estado.

A medida segue a Portaria da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) nº 927/2025 e busca diminuir os custos para quem está tirando ou regularizando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A partir desta quinta-feira (15), a avaliação psicológica passa a custar R$ 96, enquanto o exame médico será cobrado por R$ 84.

Antes, os valores eram de R$ 100 e R$ 90, respectivamente. Com isso, a soma dos dois procedimentos fica em R$ 180, dentro do teto definido pela norma federal.

Os exames são obrigatórios em processos como primeira habilitação, renovação, adição e mudança de categoria da CNH, além da Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).

Já as juntas médica e psicológica continuam com valores diferenciados, já que são compostas por três ou mais profissionais.

O Detran-GO também reforçou que os profissionais credenciados devem disponibilizar diferentes formas de pagamento. Entre as opções estão dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e transferência via PIX, permitindo que o usuário escolha a forma mais conveniente.

A portaria com a redução foi assinada pelo presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, e publicada no Diário Oficial. Segundo ele, o objetivo é ampliar o acesso à habilitação e tornar o processo mais justo para a população.

“Foi Goiás que levou para o cenário nacional a discussão sobre a necessidade de baratear o processo de habilitação. Estamos empenhados nisso. Queremos que todos, independente da renda familiar, tenham acesso à CNH”, afirmou.

Valores vigentes a partir de 15 de janeiro

Exame de aptidão física e mental: R$ 84,00

Avaliação psicológica: R$ 96,00

Junta médica: R$ 270,00

Junta psicológica: R$ 270,00

