Como se livrar das formigas em casa sem precisar dedetizar, segundo técnicos

Técnicos em controle de pragas explicam que mudanças simples na rotina e o uso correto de soluções caseiras podem afastar formigas de forma eficaz, sem precisar recorrer à dedetização

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Quando as formigas aparecem dentro de casa, a reação mais comum é pensar em dedetização imediata.

No entanto, técnicos em controle de pragas explicam que, na maioria dos casos, o problema pode ser resolvido com uma técnica simples de manejo ambiental, sem necessidade de produtos químicos fortes.

A técnica se baseia em três pilares: retirar o alimento, bloquear o acesso e apagar o rastro químico deixado pelas formigas.

Esses insetos se orientam por trilhas invisíveis formadas por feromônios. Sempre que uma encontra comida, ela deixa esse rastro para que as outras sigam exatamente o mesmo caminho.

Enquanto essa trilha existir, as formigas continuarão aparecendo no mesmo local, mesmo que algumas sejam eliminadas.

Por isso, apenas matar as formigas visíveis não resolve. O foco técnico é interromper a comunicação entre elas.

Produtos como vinagre diluído em água, álcool ou até detergente neutro aplicados nos locais de passagem ajudam a apagar o rastro químico, fazendo com que as formigas “se percam” e deixem de retornar ao ponto.

Ao mesmo tempo, os técnicos orientam a eliminação rigorosa de fontes de alimento. Migalhas, resíduos de açúcar, gordura na pia e embalagens mal fechadas mantêm o ciclo ativo.

Quando não há alimento disponível e o rastro é eliminado, o formigueiro tende a redirecionar sua busca para outro ambiente.

O terceiro passo da técnica é fechar os acessos. Pequenas frestas, rachaduras e vãos em portas e janelas funcionam como rotas fixas.

A vedação desses pontos com silicone, massa ou borracha simples reduz drasticamente a reincidência do problema.

Segundo os especialistas, essa combinação costuma ser suficiente para resolver infestações leves e moderadas.

A dedetização só é recomendada quando o ninho está dentro da estrutura do imóvel ou quando há grande infestação recorrente, o que não é a realidade da maioria das casas.

Ao adotar essa técnica, além de evitar produtos tóxicos, o morador resolve o problema de forma mais duradoura, segura e econômica.