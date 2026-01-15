Como se livrar das formigas em casa sem precisar dedetizar, segundo técnicos
Técnicos em controle de pragas explicam que mudanças simples na rotina e o uso correto de soluções caseiras podem afastar formigas de forma eficaz, sem precisar recorrer à dedetização
Quando as formigas aparecem dentro de casa, a reação mais comum é pensar em dedetização imediata.
No entanto, técnicos em controle de pragas explicam que, na maioria dos casos, o problema pode ser resolvido com uma técnica simples de manejo ambiental, sem necessidade de produtos químicos fortes.
A técnica se baseia em três pilares: retirar o alimento, bloquear o acesso e apagar o rastro químico deixado pelas formigas.
Esses insetos se orientam por trilhas invisíveis formadas por feromônios. Sempre que uma encontra comida, ela deixa esse rastro para que as outras sigam exatamente o mesmo caminho.
Enquanto essa trilha existir, as formigas continuarão aparecendo no mesmo local, mesmo que algumas sejam eliminadas.
Por isso, apenas matar as formigas visíveis não resolve. O foco técnico é interromper a comunicação entre elas.
Produtos como vinagre diluído em água, álcool ou até detergente neutro aplicados nos locais de passagem ajudam a apagar o rastro químico, fazendo com que as formigas “se percam” e deixem de retornar ao ponto.
Ao mesmo tempo, os técnicos orientam a eliminação rigorosa de fontes de alimento. Migalhas, resíduos de açúcar, gordura na pia e embalagens mal fechadas mantêm o ciclo ativo.
Quando não há alimento disponível e o rastro é eliminado, o formigueiro tende a redirecionar sua busca para outro ambiente.
O terceiro passo da técnica é fechar os acessos. Pequenas frestas, rachaduras e vãos em portas e janelas funcionam como rotas fixas.
A vedação desses pontos com silicone, massa ou borracha simples reduz drasticamente a reincidência do problema.
Segundo os especialistas, essa combinação costuma ser suficiente para resolver infestações leves e moderadas.
A dedetização só é recomendada quando o ninho está dentro da estrutura do imóvel ou quando há grande infestação recorrente, o que não é a realidade da maioria das casas.
Ao adotar essa técnica, além de evitar produtos tóxicos, o morador resolve o problema de forma mais duradoura, segura e econômica.