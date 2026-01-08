Laranja mofada: o truque milenar para ajudar no controle de formigas de uma vez por todas

Receita caseira e ecológica usa o fungo da laranja para interferir no alimento das formigas e reduzir a infestação sem veneno

Layne Brito - 08 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

O que muita gente considera lixo pode se transformar em uma solução eficiente e ecológica para um problema comum nas casas e nos quintais: a presença de formigas.

Um truque antigo, passado de geração em geração, utiliza laranja mofada para ajudar no controle desses insetos de forma natural, sem o uso de produtos químicos agressivos.

A explicação está no próprio funcionamento do formigueiro. As formigas não se alimentam diretamente dos grãos que carregam, mas sim de um fungo que elas cultivam dentro do ninho.

O fungo presente na laranja mofada atua justamente nesse ponto: ao entrar no formigueiro, ele passa a competir e consumir o fungo que serve de alimento para as formigas, fazendo com que a colônia fique enfraquecida e, com o tempo, desapareça por falta de comida.

O preparo começa com uma ou duas laranjas bem mofadas, que devem ser batidas no liquidificador com cerca de um litro de água até formar uma mistura homogênea.

Depois de triturar bem, o líquido precisa ser coado e armazenado em uma garrafa PET bem fechada. Essa mistura deve fermentar por cinco dias. Durante esse período, é importante abrir a garrafa diariamente por alguns segundos para liberar o gás formado pela fermentação e depois fechá-la novamente.

Passado o tempo de fermentação, o líquido é usado para umedecer quirera de arroz. O objetivo não é deixar de molho, mas apenas umedecer levemente os grãos, misturando bem com as mãos.

Em seguida, essa quirera deve ser espalhada e colocada ao sol até secar completamente. Depois de seca, ela pode ser armazenada em uma garrafa PET, já inoculada com o fungo da laranja.

Para aplicar no ambiente, utiliza-se um pedaço de bambu, cano ou mangueira cortado em formato inclinado. Um pouco da quirera inoculada é colocado dentro e o tubo é posicionado deitado nos carreiros das formigas, de forma que a chuva não entre.

A formiga é atraída tanto pelo cheiro da laranja quanto pelo amido da quirera e leva esse material para dentro do formigueiro.

Em poucas horas, o fungo da laranja começa a agir dentro do ninho, atacando o fungo cultivado pelas formigas e interrompendo sua principal fonte de alimento.

Dessa maneira, é possível fazer o controle das formigas de forma gradual, sustentável e sem riscos para o solo, plantas, animais ou pessoas.

O método não elimina as formigas de um dia para o outro, mas é uma alternativa eficaz para quem busca uma solução natural e consciente, mostrando que práticas antigas ainda podem ser extremamente úteis nos dias de hoje.

