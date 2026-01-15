O risco de tomar banho enquanto a máquina de lavar está funcionando, segundo especialistas

Problema surge quando esse hábito acontece em ambientes compartilhados ou sem isolamento adequado contra a umidade

Gustavo de Souza - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Em meio à correria do dia a dia, é comum tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Enquanto a roupa gira na máquina, o banho parece uma pausa estratégica para ganhar minutos preciosos. O que muita gente não imagina é que essa combinação, aparentemente inofensiva, pode esconder um risco real dentro de casa.

A máquina de lavar se tornou uma aliada indispensável, especialmente em residências com grande volume de roupas.

Para otimizar o tempo, muitas pessoas colocam o equipamento para funcionar e seguem a rotina normalmente, inclusive entrando no chuveiro. O problema surge quando esse hábito acontece em ambientes compartilhados ou sem isolamento adequado contra a umidade.

Especialistas em segurança doméstica alertam que a proximidade entre água e eletricidade nunca deve ser subestimada. Quando a máquina está instalada no banheiro ou em áreas sem proteção, o vapor do banho e possíveis respingos podem atingir componentes elétricos do equipamento. A umidade excessiva facilita a condução da corrente elétrica, aumentando o risco de choques.

Mesmo modelos mais modernos, com sistemas atualizados e instalações recentes, não estão totalmente livres desse perigo. A combinação de energia elétrica ativa e um ambiente úmido pode criar caminhos inesperados para a eletricidade, colocando em risco quem está utilizando o espaço naquele momento.

Para reduzir as chances de acidentes, a recomendação dos especialistas é simples: organizar o uso da máquina de lavar para antes ou depois do banho. Evitar que o equipamento esteja ligado enquanto alguém está no chuveiro é uma mudança pequena na rotina, mas que faz grande diferença na segurança dentro de casa.

