O jeito correto de tomar banho sem agredir a pele, segundo dermatologistas

Hábitos comuns durante o banho podem ressecar a pele e causar irritações, mas pequenas mudanças ajudam a preservar a saúde cutânea

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Tomar banho faz parte da rotina diária, mas muita gente não percebe que alguns costumes podem agredir a pele silenciosamente. Segundo dermatologistas, a forma como o banho é feito influencia diretamente no ressecamento, na oleosidade e até no surgimento de alergias.

O primeiro ponto de atenção é a temperatura da água. Banhos muito quentes removem a oleosidade natural da pele, que funciona como uma barreira de proteção. Por isso, especialistas recomendam água morna ou levemente fria, principalmente em dias mais quentes.

O tempo de banho também importa. Permanecer muitos minutos sob a água favorece a perda de hidratação. De acordo com dermatologistas, o ideal é que o banho dure entre cinco e dez minutos, o suficiente para a higiene sem prejudicar a pele.

Outro erro comum está no uso excessivo de sabonete. Aplicar o produto em todo o corpo, todos os dias, pode causar ressecamento. A orientação é usar sabonete apenas nas áreas que realmente precisam, como axilas, pés, região íntima e áreas de maior transpiração.

Além disso, o tipo de sabonete faz diferença. Dermatologistas indicam produtos suaves, com pH próximo ao da pele, evitando versões muito perfumadas ou antibacterianas quando não há indicação médica.

Na hora de se secar, o cuidado continua. Esfregar a toalha com força pode irritar a pele. O ideal é pressionar suavemente, retirando apenas o excesso de água.

Outro passo importante vem logo após o banho. Com a pele ainda levemente úmida, aplicar um hidratante corporal ajuda a reter a água e manter a pele protegida por mais tempo.

Por fim, especialistas alertam que banhos frequentes demais, especialmente mais de uma vez ao dia sem necessidade, também podem prejudicar a barreira cutânea.

Assim, ajustar temperatura, tempo, produtos e movimentos transforma o banho em um aliado da saúde da pele, em vez de um hábito que causa danos ao longo do tempo.

