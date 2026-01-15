Quebec Ambiental abre vagas de emprego em Anápolis; saiba como se candidatar

Selecionados terão vale-alimentação, vale-transporte e adicional de insalubridade

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de caminhão da Quebec Ambiental. (Foto: Reprodução)

A empresa Quebec Ambiental está com vagas de emprego abertas em Anápolis para cargos em diferentes áreas de atuação.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas três oportunidades para as funções de auxiliar de limpeza (capina), auxiliar de limpeza (poda) e operador de máquinas leves.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem enviar o currículo por meio dos números de WhatsApp (62) 99679-5321 e (62) 99905-9230 ou pelo e-mail [email protected]. Neste último caso, é necessário informar o título da vaga no campo “assunto”.

Para todas as funções, são exigidos os seguintes requisitos: proatividade, organização, pontualidade, disponibilidade de horário e aptidão física.

Os selecionados receberão remuneração, além de vale-alimentação, vale-transporte e adicional de insalubridade.

O local de trabalho será na Avenida Nacional, Quadra 09, Lote 01, Polo Centro I.

