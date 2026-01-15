Se você tem pilhas usadas em casa, pode ter um tesouro: entenda como elas ainda podem ser úteis

Antes de descartar, vale observar com mais atenção o que está parado

Magno Oliver - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Em muitas casas, pilhas usadas se acumulam em gavetas e caixas sem destino definido e a gente acaba ficando sem saber o que fazer com elas.

O que poucos sabem é que, além de representarem um risco ambiental quando descartadas de forma incorreta, algumas delas podem ser reaproveitadas de maneira segura e criativa, ganhando nova utilidade antes do descarte final.

Esses itens concentram materiais como zinco, manganês e níquel, que possuem valor tanto industrial quanto ambiental. O simples fato de evitar o descarte inadequado já contribui para reduzir a contaminação do solo e da água.

Em bom estado físico, mesmo descarregadas, as pilhas podem ser utilizadas em projetos de reaproveitamento decorativo, desde que manuseadas com cuidado.

A reutilização mais comum envolve a transformação das pilhas em objetos decorativos de estilo industrial. O formato cilíndrico e o acabamento metálico permitem composições visuais interessantes, especialmente em ambientes como escritórios, ateliês e estantes. A prática também funciona como ferramenta de educação ambiental dentro de casa.

O processo exige atenção. Apenas pilhas intactas, sem corrosão ou vazamentos, devem ser utilizadas. A limpeza prévia, o uso de luvas e a verificação do estado físico são etapas essenciais para garantir segurança durante o reaproveitamento.

Pilhas danificadas devem seguir diretamente para pontos de coleta apropriados. Ao transformar um resíduo doméstico em objeto funcional ou decorativo, o reaproveitamento amplia a vida útil do material e reforça a importância do consumo consciente.

Mais do que economia ou estética, a iniciativa ajuda a mudar a relação cotidiana com o lixo eletrônico, mostrando que, em alguns casos, o descarte pode esperar um pouco mais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!