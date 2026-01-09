A utilidade do furinho no cortador de unhas que poucos conhecem

Detalhe quase invisível no acessório do dia a dia, o pequeno furo do cortador de unhas vai muito além da estética e tem funções práticas que surpreendem muita gente

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Um Passo da Criatividade)

Presente em praticamente todas as casas, o cortador de unhas é um daqueles objetos simples que raramente despertam curiosidade.

No entanto, um detalhe específico costuma passar despercebido pela maioria das pessoas: o pequeno furinho localizado na extremidade do acessório. Embora pareça apenas parte do design, esse elemento tem utilidades importantes e bastante práticas no dia a dia.

Uma das principais funções do furinho é permitir que o cortador seja pendurado com facilidade. Ele pode ser usado para prender o objeto em chaveiros, correntes, ganchos ou até em necessaires, evitando que o acessório se perca dentro de bolsas ou gavetas.

Por isso, não é raro encontrar cortadores com argolas acopladas exatamente nesse espaço, tornando o transporte mais prático, especialmente para quem viaja com frequência.

Além disso, o furinho também tem uma função estrutural. Ele ajuda a reduzir a pressão excessiva no metal durante o uso, contribuindo para a durabilidade do cortador.

Esse pequeno detalhe auxilia na distribuição da força aplicada ao pressionar as lâminas, evitando que o material se desgaste ou entorte com facilidade ao longo do tempo. Dessa forma, o objeto mantém o corte mais preciso por mais tempo.

Outro uso menos conhecido está relacionado à limpeza e manutenção. O furo facilita a passagem de ar e a drenagem de resíduos microscópicos de unhas e umidade, o que ajuda a evitar o acúmulo de sujeira e a oxidação do metal.

Portanto, esse detalhe contribui para a higiene do acessório, algo essencial quando se trata de cuidados pessoais.

Em alguns modelos, o furinho também serve como ponto de encaixe para acessórios adicionais, como lixas retráteis ou pequenos compartimentos para recolher as unhas cortadas.

Embora não seja uma função presente em todos os cortadores, ela reforça a versatilidade do design.

Assim, o que parece apenas um detalhe sem importância revela-se uma solução funcional pensada para facilitar o uso, o transporte e a durabilidade do objeto.

Pequenos elementos como esse mostram que até os itens mais simples do cotidiano carregam soluções inteligentes que passam despercebidas. Da próxima vez que pegar um cortador de unhas, vale a pena observar com mais atenção esse pequeno furo — ele pode ser mais útil do que você imagina.

