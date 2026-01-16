Aposta de Anápolis acerta dezenas em Mega-Sena de R$ 35 milhões e leva bolada para casa

Ninguém faturou o prêmio principal, que acumulou em R$ 35 milhões

Samuel Leão - 16 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

A sorte voltou a sorrir para o bolso de um morador de Anápolis na noite desta quinta-feira (15). No concurso 2960 da Mega-Sena, uma aposta simples feita na cidade passou raspando pelo prêmio milionário, acertando cinco das seis dezenas sorteadas.

O Portal 6 apurou que o novo “quinteiro” da cidade vai levar para casa uma quantia exata de R$ 38.114. A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Vila Formosa.

O sortudo (ou sortuda) optou por um jogo simples, com apenas seis números marcados, e foi a única pessoa da cidade a faturar o prêmio nesta faixa.

Entretanto, Anápolis não foi a única cidade goiana a brilhar no sorteio. Em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, outro apostador também teve a mesma pontaria.

A aposta foi feita na Lotérica Jardim Brasília e o valor do prêmio é idêntico ao do vencedor anapolino: pouco mais de R$ 38 mil. Ambas as apostas foram do tipo física e simples.

Apesar da alegria dos ganhadores da Quina, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas do concurso. Com isso, o prêmio principal, que estava estimado em R$ 35 milhões, acabou acumulando novamente.

Para quem quiser tentar a sorte no próximo concurso, avaliado em R$ 41 milhões, as apostas podem ser feitas até as 19h do próximo sábado (17).

