Estudo mostra em quanto tempo é preciso trocar a bateria de carros elétricos e o valor a ser pago

Levantamentos apontam que a bateria pode durar mais de 15 anos em muitos casos, mas a troca ainda é um dos custos mais altos para quem tem veículo elétrico

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

A durabilidade das baterias ainda gera dúvida em quem pensa em ter um elétrico, principalmente por causa do custo quando chega a hora da troca (Foto: Reprodução)

Quem pensa em comprar um carro elétrico costuma ter uma dúvida direta: afinal, em quanto tempo será preciso trocar a bateria e quanto isso vai custar.

Estudos e análises recentes indicam que a preocupação pode ser menor do que muita gente imagina, já que a vida útil das baterias modernas tende a ser longa e a substituição completa não é tão comum quanto se pensa.

De acordo com dados analisados pela Geotab, empresa que acompanha veículos por telemetria, a degradação média das baterias de carros elétricos é de cerca de 2,3% ao ano, o que mostra que elas são projetadas para durar além da vida útil típica de muitos veículos.

Isso significa que, em vários casos, o carro pode rodar por muitos anos antes que a troca seja necessária.

Outro levantamento citado pela imprensa internacional, com base em dados da Recurrent, aponta que baterias modernas podem durar 20 anos ou mais, com uma média de degradação anual em torno de 1,8%, o que reforça que o desgaste acontece de forma lenta e gradual, diferente do que ocorre com baterias menores, como as de celular.

Mesmo assim, se for necessário fazer a substituição, o valor ainda pesa no bolso.

Estimativas de mercado mostram que a troca completa do conjunto pode variar bastante, indo de aproximadamente US$ 6 mil a mais de US$ 20 mil, dependendo do modelo do veículo e do tamanho do pacote de bateria, sendo considerado um dos reparos mais caros de um carro elétrico.

A boa notícia é que muitos veículos vêm com garantia específica para a bateria por um longo período.

Em geral, fabricantes oferecem cobertura de pelo menos 8 anos ou 160 mil quilômetros, o que ajuda a reduzir o risco para o consumidor durante os primeiros anos de uso.

Além disso, especialistas destacam que nem sempre é preciso substituir a bateria inteira. Em alguns casos, pode ser possível trocar apenas módulos ou células, o que torna o reparo mais barato e evita que o dono do carro tenha de arcar com o custo total do componente.

Com a queda no preço global das baterias nos últimos anos e a evolução da tecnologia, a expectativa é que o custo de reposição continue diminuindo, enquanto a durabilidade tende a melhorar, tornando a manutenção do carro elétrico cada vez mais viável no longo prazo.

