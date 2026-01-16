Ferver cascas de limão na cozinha: para que serve e por que é recomendável

Hábito simples de ferver cascas de limão pode ajudar a perfumar o ambiente, reduzir odores fortes e ainda render usos práticos no dia a dia, segundo especialistas em limpeza e bem-estar doméstico

Layne Brito Layne Brito -
Pra que ser ferver limão
(Imagens: Ilustração/IA)

Quem costuma descartar as cascas de limão pode estar jogando fora um recurso simples e eficiente para a rotina da casa.

Ferver as cascas na cozinha é um costume antigo, mas que voltou a chamar atenção por seus benefícios práticos e naturais, principalmente para quem busca alternativas sem produtos químicos fortes.

Ao serem aquecidas na água, as cascas liberam óleos essenciais naturais, responsáveis pelo aroma cítrico característico do limão.

Leia também

Esse vapor ajuda a neutralizar cheiros persistentes, como gordura, fritura, peixe ou temperos fortes, funcionando como um desodorizador natural de ambientes.

Por isso, a prática é recomendada especialmente após o preparo de refeições com cheiro intenso.

Além do perfume agradável, o vapor liberado durante a fervura também pode contribuir para a sensação de limpeza no ar, já que o limão é conhecido por suas propriedades naturalmente antissépticas.

Embora não substitua uma higienização completa, o hábito auxilia na redução de odores e na melhoria do ambiente de forma simples e acessível.

Outro ponto positivo é o reaproveitamento. Em vez de descartar as cascas, é possível dar a elas uma nova função.

Após a fervura, a água pode ser usada, depois de esfriar, para limpeza leve de superfícies, como pias e bancadas, potencializando a ação do limão na remoção de gordura e odores.

Para tirar proveito, o processo é simples: coloque as cascas de limão em uma panela com água, leve ao fogo e deixe ferver por alguns minutos.

Se quiser potencializar o efeito aromático, dá para adicionar especiarias como canela ou cravo. O resultado é um ambiente mais fresco, perfumado e sem necessidade de produtos industrializados.

Especialistas ressaltam que pequenos hábitos como esse ajudam a manter a casa mais agradável, sustentável e econômica.

Ferver cascas de limão é uma solução prática, barata e eficaz que transforma um resíduo comum em aliado da limpeza e do bem-estar doméstico.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias