Misturar carvão triturado, pasta de dente e limão: para que serve e por que é recomendado para lavar as panelas

Receita ganhou popularidade por facilitar a remoção de resíduos queimados, mas não deve ser aplicada em qualquer utensílio

(Imagem: Ilustração)

Panelas usadas diariamente podem desenvolver uma camada escura de gordura queimada, especialmente na parte externa e no fundo. Quando a sujeira resiste à lavagem convencional, receitas caseiras começam a circular como alternativas para facilitar o trabalho.

Uma delas combina carvão triturado, pasta de dente e limão. A mistura é recomendada nas redes sociais para esfregar crostas externas, mas sua ação ocorre principalmente pelo atrito e exige cuidado para não riscar ou danificar o utensílio.

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Para que serve essa mistura?

A combinação serve como uma pasta abrasiva para tentar desprender gordura carbonizada e resíduos aderidos à superfície externa das panelas.

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O carvão triturado acrescenta partículas que aumentam o atrito durante a esfregação. Já a pasta de dente contém agentes de polimento desenvolvidos para remover resíduos da superfície dos dentes.

Por sua vez, o limão contém ácido cítrico, que pode ajudar em algumas manchas minerais e marcas de oxidação. Entretanto, ele não funciona como um desengordurante potente e pode reagir com determinados metais.

Portanto, o resultado não vem de uma reação “milagrosa”. A limpeza acontece principalmente pela combinação entre abrasão, umidade e esforço mecânico.

Como preparar a pasta

A receita divulgada utiliza:

uma colher de sopa de carvão bem triturado;

uma pequena quantidade de pasta de dente branca;

algumas gotas de suco de limão.

Misture os ingredientes até formar uma pasta espessa. Antes de espalhá-la pela panela, faça um teste em uma pequena área pouco visível.

Aplique somente na parte externa do utensílio e esfregue delicadamente com uma esponja macia. Depois, enxágue com bastante água e lave novamente com detergente para retirar todos os resíduos.

Qual carvão pode ser utilizado?

O carvão usado em churrasqueiras não é adequado para essa finalidade. O produto pode conter cinzas, impurezas, aglutinantes, aceleradores de combustão ou resíduos que não devem entrar em contato com superfícies destinadas ao preparo de alimentos.

Mesmo o carvão vegetal puro pode soltar partículas e deixar a panela mais difícil de enxaguar. Além disso, não há vantagem comprovada em relação a produtos feitos especificamente para limpar utensílios.

Por isso, a receita deve ser encarada como um truque doméstico viral, e não como o método mais seguro ou eficiente para lavar panelas.

Em quais panelas a mistura não deve ser usada?

A pasta não deve ser aplicada em panelas antiaderentes. O atrito pode danificar o revestimento e reduzir sua vida útil.

Também convém evitar o uso em:

alumínio polido ou anodizado;

cobre;

panelas esmaltadas;

utensílios pintados;

superfícies espelhadas;

peças com acabamento decorativo.

O ácido do limão pode reagir com alguns metais, enquanto o carvão e a pasta de dente podem produzir riscos. Órgãos de saúde recomendam lavar panelas de alumínio com detergente suave e esponja macia para preservar a superfície.

Misturar bicarbonato melhora o resultado?

Algumas versões acrescentam bicarbonato de sódio. O ingrediente oferece uma ação abrasiva leve e pode ajudar a soltar resíduos quando usado sobre uma esponja úmida.

No entanto, o limão é ácido e reage com o bicarbonato. As bolhas produzidas liberam gás carbônico, mas não significam que a mistura tenha adquirido um poder especial de limpeza.

Além disso, aumentar a quantidade de ingredientes abrasivos eleva o risco de opacidade e arranhões. Recomendações de limpeza orientam evitar produtos abrasivos em superfícies que possam perder brilho ou sofrer riscos.

Maneira mais segura de retirar gordura queimada

Primeiro, deixe a panela esfriar. Depois, aplique água morna e detergente sobre a área engordurada e aguarde alguns minutos.

A água ajuda a amolecer os resíduos, enquanto o detergente atua sobre a gordura. A esfregação completa o processo, pois uma limpeza eficiente depende da ação química do produto, da temperatura e do movimento aplicado.

Se a crosta permanecer, use um limpador indicado pelo fabricante da panela. Evite palha de aço e receitas ácidas ou abrasivas quando o material não permitir.

Assim, carvão triturado, pasta de dente e limão podem agir como uma pasta de polimento na parte externa de algumas panelas resistentes. Porém, a mistura não é indicada para todos os materiais e não oferece vantagem clara sobre uma limpeza feita com produtos apropriados.

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