Fim da escala 6×1: nova jornada está cada mais perto de ser aprovada e pode gerar mais de 4,5 milhões de empregos e impulsionar a economia do país

Estudo aponta que a redução da jornada pode ampliar contratações, movimentar o consumo e abrir espaço para um novo ciclo de crescimento no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A possível mudança no modelo de trabalho no Brasil voltou ao centro do debate com a proposta que prevê o fim da escala 6×1, em que o trabalhador atua seis dias seguidos e folga apenas um.

Caso seja aprovada, a nova jornada pode provocar impactos diretos no mercado de trabalho, com projeções que indicam a criação de mais de 4,5 milhões de empregos em todo o país.

A estimativa tem sido defendida por especialistas e estudos que apontam que a redução da carga semanal pode estimular novas contratações, principalmente em setores que exigem funcionamento contínuo, como comércio, serviços e indústria.

A lógica seria simples: para manter a produção e o atendimento, empresas precisariam distribuir melhor os turnos e ampliar o número de profissionais.

Além do potencial de geração de vagas, a mudança também pode refletir no consumo. Com mais pessoas empregadas e com maior tempo de descanso, cresce a tendência de movimentação da economia em áreas como alimentação, transporte, lazer e compras.

Na prática, isso significa mais circulação de dinheiro, o que pode favorecer pequenos negócios e também grandes redes.

Outro ponto destacado por defensores da proposta é a melhora na qualidade de vida do trabalhador.

A escala 6×1 é vista como exaustiva e, em muitos casos, associada ao aumento do estresse, da sobrecarga física e da dificuldade de conciliar trabalho com vida pessoal.

Com a redução da jornada, a expectativa é de mais bem-estar e produtividade, além de queda em afastamentos por motivos de saúde.

Apesar disso, o tema divide opiniões. Parte do setor empresarial teme aumento de custos, principalmente em segmentos que operam com margens menores.

Por outro lado, especialistas lembram que experiências em outros países mostram que jornadas mais equilibradas podem gerar ganhos indiretos, como menor rotatividade, maior motivação e melhor desempenho das equipes.

A proposta ainda depende de tramitação e aprovação para entrar em vigor, mas o debate já se intensifica, principalmente diante do argumento de que a mudança pode representar não apenas uma conquista trabalhista, mas também um novo impulso para a economia brasileira.

