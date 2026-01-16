Fim de uma ameaça: gatos são totalmente eliminados de ilha australiana após décadas de destruição ambiental e cientistas comemoram volta de espécies nativas

A erradicação dos felinos na Ilha Macquarie marcou um dos maiores marcos de conservação ambiental do mundo e permitiu o retorno de aves marinhas que haviam desaparecido há décadas

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

Após décadas de desequilíbrio causado por um predador introduzido pelo homem, a ilha passou por uma recuperação histórica e voltou a registrar o retorno de espécies nativas (Foto: Reprodução)

A Ilha Macquarie, um território subantártico da Austrália, se tornou símbolo global de restauração ecológica após a eliminação completa dos gatos selvagens que ameaçaram sua biodiversidade por quase dois séculos.

A operação, que durou anos e exigiu logística complexa, é considerada um dos maiores projetos ambientais já realizados em uma ilha remota.

Os felinos foram introduzidos por marinheiros europeus no século XIX. Sem predadores naturais, os animais se multiplicaram rapidamente e começaram a caçar aves marinhas que faziam ninhos no solo.

Espécies inteiras desapareceram, e o ecossistema entrou em colapso silencioso, com perda de habitats e falhas reprodutivas sucessivas.

As tentativas de controle populacional se mostraram insuficientes, e a solução definitiva veio apenas nos anos 1990.

Entre 1996 e 2002, o governo australiano executou um programa de erradicação total, combinando armadilhas, rastreamento com cães treinados e operações de campo em condições climáticas extremas.

No total, 1.689 gatos foram eliminados, e o último registro ocorreu em junho de 2000.

Com o desaparecimento do predador invasor, a ilha iniciou um processo gradual de recuperação. Aves marinhas voltaram a fazer ninhos em locais antes abandonados, e novas colônias começaram a se expandir.

Espécies como o petrel e o albatroz retornaram após décadas de ausência, o que levou cientistas a comemorarem o renascimento ecológico da região.

Mesmo assim, novos desafios surgiram. Sem os gatos, coelhos e roedores tiveram um crescimento populacional descontrolado, causando erosão e degradação vegetal.

O governo respondeu com uma segunda campanha de erradicação, que eliminou essas espécies e consolidou o sucesso da restauração ambiental.

Atualmente, a Ilha Macquarie é considerada livre de gatos, ratos, camundongos e coelhos, tornando-se referência mundial em manejo de espécies invasoras.

Pesquisadores australianos destacam o caso como um modelo de como o planejamento ecológico de longo prazo pode reverter décadas de destruição e garantir a sobrevivência de espécies nativas ameaçadas.

