Goiás fechou 2025 com superávit de mais de US$ 8 bilhões na balança comercial

Exportações somaram US$ 13,4 bilhões no ano, enquanto importações ficaram em US$ 5,3 bilhões, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

Vista aérea de Rio Verde. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Verde)

Goiás fechou 2025 com um resultado expressivo na balança comercial e registrou superávit acima de US$ 8 bilhões. No acumulado do ano, as exportações chegaram a US$ 13,4 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 5,3 bilhões, reforçando a competitividade do setor produtivo goiano no mercado internacional.

Somente em dezembro, o saldo comercial foi de US$ 613 milhões. No período, Goiás exportou US$ 999 milhões e importou US$ 386 milhões. Os dados são da Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, divulgados pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

O secretário da pasta, Joel de Sant’Anna Braga Filho, avaliou que o desempenho do ano reflete ações voltadas à atração de investimentos, modernização da indústria e incentivo à produção. Ele também destacou que o resultado alcançado em 2025 fortalece as expectativas para 2026.

Entre janeiro e dezembro, o complexo soja liderou a pauta de exportações, com 46,55% do total. Em seguida aparecem carnes (18,07%), complexo milho (7,48%), ferroligas (6,24%), açúcar (4,84%) e minérios de cobre (3,76%).

No ranking de municípios exportadores em dezembro, Rio Verde ficou na liderança com 25,40% do total exportado por Goiás. Depois aparecem Jataí (8,42%), Mozarlândia (5,08%), Palmeiras de Goiás (4,64%) e Alto Horizonte (3,76%).

No recorte de janeiro a dezembro de 2025, a China seguiu como principal destino das exportações goianas, concentrando 43,36% do total enviado ao exterior. Em seguida aparecem Estados Unidos (4,78%), Irã (2,92%), Vietnã (2,44%) e Países Baixos (Holanda), com 2,39%.

Nas importações, Anápolis se destacou como o principal município importador do estado, com 40,27% do total. O resultado é puxado pela força do polo industrial da cidade, especialmente no setor farmacêutico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!