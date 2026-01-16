Helicóptero tomba durante pouso em frigorífico e assusta moradores em Goiânia

Momento foi registrado por moradores e trabalhadores que estavam no local

Gabriella Pinheiro - 16 de janeiro de 2026

Imagens mostram helicóptero que caiu em heliponto. (Foto: Arquivo pessoal/ Luiz Antônio Martins)

Um susto marcou a manhã desta sexta-feira (16), após um helicóptero tombar durante o pouso em um heliponto localizado sobre um frigorífico no Setor Sul, em Goiânia.

O incidente foi registrado por um morador identificado como Luiz Antônio Martins, que estava em um prédio em frente ao local.

Em entrevista ao G1, ele afirmou que a aeronave teria caído sobre um rapaz. Apesar disso, a vítima conseguiu se levantar e saiu mancando.

Imagens registradas após o ocorrido mostram partes do heliponto danificadas.

Funcionários de um posto de combustíveis próximo, que também presenciaram o momento, relataram que o helicóptero já se aproximava em baixa altitude e apresentava instabilidade, inclinando-se para um dos lados antes do pouso.

“Ele estava vindo meio que bambeando de um lado para o outro. Já estava um pouquinho baixo. Só vi ele meio que caindo para o lado. Aí, ele pousou meio inclinado e ficou assim”, contou Marcos Henrique, de 21 anos.

Ainda ao G1, o proprietário do frigorífico, Leandro Batista da Nóbrega, afirmou que, apesar do susto, a situação fazia parte de uma ação de marketing.

“Estamos fazendo uma campanha de marketing e precisávamos do helicóptero naquele ângulo”, declarou.

Vale lembrar que o estabelecimento é o mesmo que, em dezembro, na véspera de Natal, chamou atenção ao lançar carne de um helicóptero em Aparecida de Goiânia.

