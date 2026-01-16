Pão caseiro fácil e econômico para se deliciar na hora do lanche

Receita simples, com poucos ingredientes, rende bem, economiza no mês e entrega pão macio e quentinho em casa

Gustavo de Souza - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Fazer pão em casa pode parecer trabalhoso, mas essa receita prova exatamente o contrário. Com ingredientes básicos, preparo rápido e ótimo rendimento, o pão caseiro econômico é uma alternativa prática para quem quer gastar menos e comer melhor no dia a dia.

Além de aliviar o orçamento, o pão feito em casa oferece controle total sobre o que vai à mesa. Sem conservantes e com sabor de comida fresca, ele transforma o lanche da tarde em um momento simples e especial.

Por que o pão caseiro vale mais a pena no bolso

O custo do pão comprado diariamente pesa no fim do mês. Ao preparar o próprio pão, o valor por unidade cai significativamente, já que os ingredientes são baratos e rendem mais de um preparo.

Essa receita cresce bem, fica macia e é versátil: funciona no café da manhã, no lanche ou como base para sanduíches. Tudo isso sem exigir habilidades avançadas na cozinha.

Ingredientes simples e modo de preparo descomplicado

Nada de itens difíceis de encontrar. O pão caseiro econômico usa ingredientes comuns e segue um passo a passo direto. Você vai precisar de:

1 tablete de fermento biológico fresco (15 g)

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

3/4 de xícara (chá) de leite morno

1/3 de xícara (chá) de óleo

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

Óleo e farinha para untar

1 gema para pincelar

Em uma tigela, misture o fermento, o açúcar, o sal e o leite morno até dissolver bem. Acrescente o óleo e a farinha aos poucos, mexendo até formar uma massa lisa e homogênea.

Coloque a massa em uma forma de bolo inglês untada e enfarinhada. Cubra com um pano e deixe descansar por cerca de 30 minutos, até crescer. Pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por aproximadamente 40 minutos, até dourar levemente.

Dicas para garantir pão macio e bem crescido

Pequenos cuidados fazem toda a diferença no resultado final. O leite deve estar apenas morno, nunca quente, para não comprometer o fermento. Respeitar o tempo de descanso também é essencial para a leveza da massa.

Evite adicionar farinha além do indicado, pois o excesso pode deixar o pão pesado. Depois de assado e frio, o pão pode ser armazenado em recipiente fechado por até três dias, mantendo a maciez.

A mesma receita ainda permite variações simples, como adicionar ervas, ajustar o açúcar para um pão mais doce ou substituir parte da farinha branca por integral.

