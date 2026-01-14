Leite condensado caseiro: receita fácil, saudável e melhor que o de mercado

Com poucos ingredientes e preparo simples, versão caseira rende bem, pode ser feita para emergências e ainda permite controlar o que vai na receita

aprenda a fazer leite condensado caseiro
O leite condensado é um dos ingredientes mais usados na cozinha brasileira, presente em sobremesas clássicas como pudins, brigadeiros, bolos e mousses.

Apesar da praticidade das versões industrializadas, muita gente tem optado por preparar o próprio leite condensado em casa, seja para economizar, seja para ter uma alternativa mais saudável e sem conservantes.

A versão caseira vem ganhando espaço justamente por ser fácil de fazer, render bastante e funcionar perfeitamente em receitas do dia a dia.

Além disso, é uma ótima solução para momentos de emergência, quando o leite condensado acaba e não há tempo de ir ao mercado. Outro diferencial é a possibilidade de ajustar a doçura e escolher ingredientes de melhor qualidade.

Quem costuma preparar garante que, além de compensar financeiramente, o sabor surpreende e a textura fica muito próxima ou até melhor  do produto industrializado.

O segredo está no tempo de batimento e no descanso na geladeira, que ajudam a criar a consistência cremosa característica do leite condensado.

Receita de leite condensado caseiro

Ingredientes:

  • 2 xícaras (250 ml cada) de açúcar cristal
  • 1 xícara de água fervendo
  • 2 xícaras de leite em pó

Observação: caso utilize açúcar refinado, a quantidade indicada é de 3 xícaras, já que ele é mais fino.

Modo de preparo:

  1. Coloque o açúcar cristal no liquidificador e bata até obter um pó bem fino, parecido com o açúcar de confeiteiro.
  2. Acrescente a água fervente e o leite em pó.
  3. Bata por cerca de 8 minutos, até a mistura ficar cremosa e homogênea. Quanto mais tempo bater, mais consistente o leite condensado ficará.
  4. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por pelo menos 6 horas.

Para um resultado ainda melhor, deixe de um dia para o outro. Assim, o leite condensado caseiro ganha uma textura firme e cremosa, pronto para ser usado em diversas receitas.

Vale lembrar que não é indicado substituir os ingredientes por iogurte ou outros líquidos, pois isso altera a consistência final.

Prático, econômico e versátil, o leite condensado caseiro se torna um aliado na cozinha e mostra que, com poucos ingredientes, é possível preparar versões caseiras tão boas quanto ou até melhores  do que as industrializadas.

Layne Brito

