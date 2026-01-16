Passagens por R$ 142: GOL lança promoção e oferece voos com desconto no Brasil e no exterior

Ação de aniversário da companhia inclui tarifas reduzidas para destinos nacionais e internacionais até domingo

Gustavo de Souza - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Eduardo Knapp/Folhapress)

Quem estava esperando uma oportunidade para viajar pagando menos encontrou um bom motivo para agir agora. Em comemoração aos seus 25 anos de atuação no Brasil, a GOL Linhas Aéreas lançou uma promoção especial com passagens a preços reduzidos, válida até este domingo.

As ofertas contemplam tanto rotas dentro do país quanto destinos no exterior, com valores que chamam a atenção de quem busca viagens curtas ou férias mais longas sem pesar no bolso.

Voos nacionais partem de R$ 142

Entre os trechos promocionais dentro do Brasil, a companhia disponibilizou passagens a partir de R$ 142. As rotas envolvem diferentes regiões do país e conectam capitais e cidades estratégicas, ampliando as opções para quem pretende viajar nos próximos meses.

Alguns dos trajetos incluídos na ação ligam Salvador a Aracaju, Chapecó a São Paulo, Brasília a Campinas e Navegantes, que atende Balneário Camboriú, ao Rio de Janeiro.

Destinos internacionais também entram na campanha

A promoção de aniversário não se limita ao mercado doméstico. A GOL também reduziu tarifas para voos internacionais, com valores a partir de R$ 999. As ofertas abrangem destinos da América do Sul, Caribe e Estados Unidos.

Entre os trechos disponíveis estão Porto Alegre–Buenos Aires, São Paulo–Cancún, Brasília–Bogotá e Fortaleza–Orlando. Os valores e a disponibilidade variam conforme data, rota e quantidade de assentos promocionais.

Promoção se estende ao programa Smiles

Além das passagens aéreas, a campanha comemorativa também alcança o Smiles, programa de fidelidade da companhia. Clientes encontram ofertas especiais para resgate de passagens e outros produtos vinculados ao programa.

Todas as condições, valores finais e regras da promoção podem ser consultadas diretamente no site oficial da GOL.

Companhia celebra 25 anos de história

A GOL iniciou suas operações em 15 de janeiro de 2001, com um voo entre Brasília e São Paulo. Desde então, a empresa se consolidou como uma das principais companhias aéreas do país, sendo responsável por mudanças importantes no setor, como o fim do bilhete em papel e a adoção do código de reserva eletrônico.

Atualmente, a companhia transporta cerca de 33 milhões de passageiros por ano, opera em 77 destinos, sendo 60 no Brasil e 16 no exterior, e conta com uma frota de 121 aeronaves, realizando aproximadamente 800 voos diários.

