Viviane Araújo estreia como Consuelo e provoca reviravolta em ‘Três Graças’

Entrada da personagem promete tensão e conflitos nos próximos capítulos

Folhapress - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Viviane Araújo estreia em em “Três Graças” (Globo). como Consuelo, um amor do passado de Misael (Belo), no capítulo desta segunda-feira (19). A personagem chega a São Paulo e aparece no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) à procura do ex-namorado, com quem se reencontrou após 22 anos, no cemitério onde estão enterrados os pais dele.

Surpreso, Joaquim desconfia da presença da desconhecida, mas Consuelo revela que veio para impedir que Misael cometa um novo crime que pode levar todos à prisão. Ela demonstra entender o roubo da estátua, mas alerta que a próxima atitude do ex pode ter consequências ainda mais graves.

Enquanto conversa com Joaquim, Consuelo relembra o reencontro com Misael e confirma que os dois mantêm uma ligação antiga e afetiva. Ao saber dos planos de vingança do amigo, Joaquim se preocupa com os riscos. Com a chegada de Júnior (Guthierry Sotero), Consuelo é levada para aguardar em outro local, enquanto o grupo decide como contar a Misael sobre sua chegada.

Viviane Araújo comentou sobre sua expectativa com a entrada da personagem na trama de Aguinaldo Silva. “Ela vai chegar à novela para trazer uma notícia bombástica. É uma mulher com um coração grande, corajosa, forte e decidida, que vem para dar uma sacolejada na história. Estou querendo muito ver como vai ser a reação e a aceitação do público, e o entendimento dessa personagem. Estou bem ansiosa”, diz.

