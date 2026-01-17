Adeus, picadas no dedo: nova tecnologia para pessoas com diabetes revoluciona o modo de monitorar a glicose

Tecnologia da Samsung monitora glicose pelo suor com 97% de precisão, pondo fim ao incômodo das agulhas para milhares de pacientes

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Para milhões de brasileiros que convivem com diabetes, a rotina de monitoramento da saúde é, muitas vezes, sinônimo de desconforto. O gesto de picar a ponta do dedo várias vezes ao dia para checar os níveis de açúcar no sangue pode estar, finalmente, com os dias contados.

Uma inovação disruptiva desenvolvida pela divisão biomédica da Samsung promete aposentar as agulhas, trazendo uma alternativa indolor, tecnológica e extremamente precisa que coloca o futuro da medicina literalmente colado à pele.

A solução não vem de um exame laboratorial invasivo, mas de um patch flexível e inteligente. O dispositivo utiliza uma tecnologia de biossensores avançados que “lê” o organismo através do suor, eliminando a necessidade de contato direto com a corrente sanguínea para obter dados vitais em tempo real.

Uma “segunda pele” com precisão de laboratório

O grande diferencial deste patch não é apenas o conforto, mas a sua fidelidade técnica. Com um índice de precisão de 97,3%, o dispositivo se equipara aos exames de sangue tradicionais, um feito até então difícil de alcançar em métodos não invasivos. Ele funciona como uma película aderente que monitora não apenas a glicose, mas um conjunto de 12 biomarcadores, incluindo o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse.

Essa capacidade de leitura múltipla permite que o paciente tenha um panorama completo do seu estado fisiológico sem precisar sair de casa. Ao converter o suor em dados digitais, o patch envia informações instantâneas para o smartphone, permitindo que o usuário entenda como seu corpo reage a diferentes alimentos, atividades físicas e momentos de tensão emocional.

Impacto real e redução de riscos graves

A tecnologia já deixou de ser apenas uma promessa de laboratório e apresenta resultados práticos impressionantes na Coreia do Sul. Em um programa que atendeu 100 mil pacientes, a utilização do dispositivo gerou uma redução drástica de 68% nos episódios de hipoglicemia. Isso ocorre porque o monitoramento contínuo permite que o sistema emita alertas inteligentes antes que os níveis de açúcar atinjam patamares perigosos.

Diferente do teste de farmácia, que oferece apenas um “retrato” do momento, o patch da Samsung fornece o “filme” completo do dia do paciente. Essa visão panorâmica é o que permite ajustes precisos na medicação e na dieta, prevenindo crises que poderiam levar a hospitalizações e complicações severas a longo prazo.

