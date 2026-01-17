Bairros de Rio Verde podem ficar sem água na próxima terça-feira (20), informa Saneago

Interrupção temporária está prevista durante serviço de limpeza e desinfecção do sistema

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

Segundo a Saneago, a medida faz parte da rotina de manutenção da rede. (Foto: Divulgação)

Moradores de ao menos 12 bairros de Rio Verde, no Sudoeste goiano, devem enfrentar interrupções temporárias no abastecimento de água na próxima terça-feira (20).

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico de Goiás (Saneago), a distribuição deve ser interrompida das 07h30 às 13h30.

A suspensão deve ocorrer durante o serviço de manutenção preventiva programada no reservatório elevado da Praça Central.

Segundo o cronograma, os bairros que podem ser impactados são: Gameleira, Condomínio Lausane, Conjunto Maristela, Jardim Adriana I, Jardim Bela Vista, Jardim Eleonora, Jardim Presidente, Parque dos Buritis I, Solar do Agreste I, Vila Carolina, Vila Rocha e Vila Santo Antônio.

Durante o período, o registro do sistema será fechado para limpeza periódica e desinfecção, o que pode afetar principalmente os imóveis que não possuem caixa d’água com capacidade adequada.

A Saneago orienta que os moradores façam uso consciente das reservas domiciliares ao longo do dia.

Ainda segundo a companhia, a medida faz parte da rotina de manutenção da rede e busca garantir a qualidade da água distribuída no município.

