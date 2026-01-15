Com método de trepanação, Saneago faz interligação de adutoras sem interromper abastecimento em Goiânia

Intervenção foi realizada na Etag e reforça a proteção do sistema que abastece a capital e Aparecida de Goiânia

Pedro Ribeiro - 15 de janeiro de 2026

Trepanação permitiu execução da perfuração da rede em carga. (Foto: Reprodução)

A Saneago interligou mais um trecho das adutoras do Linhão GYN-APA na Estação de Tratamento de Água de Goiânia (Etag) na última terça e quarta-feira (13 e 14). O trabalho foi executado com o método de trepanação (hot tap), técnica que permite a perfuração e instalação de conexões com a rede em operação, sem necessidade de interromper o abastecimento.

O procedimento foi usado para implantar um sistema de alívio na tubulação que opera em carga, aumentando a segurança da distribuição. A adutora de grande porte que sai da Etag, no Setor Negrão de Lima, em direção ao Sistema Senac, no Setor Leste Universitário, trabalha com vazão de mil litros de água por segundo e pressão de 120 metros de coluna d’água (mca), sendo uma das principais estruturas do abastecimento da capital.

Por conta da alta pressão e do grande volume transportado, o sistema conta com um bypass de proteção, que faz a ligação entre a adutora principal e uma rede menor. Esse mecanismo atua como uma espécie de segurança para evitar danos em situações como picos de energia ou desligamentos repentinos, reduzindo o risco de comprometimento da tubulação.

Com a nova interligação, a Saneago reforçou essa proteção ao conectar o sistema da Etag a outra adutora do Sistema Senac. Segundo a companhia, o serviço foi realizado sem desligar o bombeamento e sem provocar impactos na rotina da população, mantendo o fornecimento para imóveis de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

A trepanação possibilitou a abertura da tubulação em funcionamento com o uso de um “colar” soldado na rede e a perfuração feita por uma máquina especializada. Dessa forma, foi possível implantar o novo bypass sem interromper a operação.

Com essa etapa concluída, a expectativa é que em breve seja finalizado o Booster, unidade de bombeamento projetada para vencer a gravidade e levar água aos reservatórios e redes de distribuição. A estrutura também deve reforçar a proteção das redes de alta pressão que integram os sistemas João Leite e Meia Ponte.

