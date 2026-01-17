Jovem de Rio Verde faz mãe contar história e emociona a web com lição de vida

Vídeo compartilhado por jovem viralizou ao revelar uma trajetória marcada por dor, recomeços e uma virada inesperada de destino

Isabella Valverde - 17 de janeiro de 2026

Vídeo com a históoria foi compartilhado nas redes sociais da jovem e dividido em duas partes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Existem histórias que emocionam do começo ao fim — e esta é uma delas. Uma jovem de Rio Verde conseguiu arrancar lágrimas dos internautas ao fazer a mãe contar a própria história de vida.

Em uma postagem no Instagram, Ana Luíza Karita Moreira já inicia o vídeo com uma frase impactante: o pai de coração teria conhecido a mãe enquanto ela trabalhava como garota de programa e decidiu criar os quatro filhos dela.

A mãe aparece logo em seguida e começa relatando que conheceu o pai biológico da jovem durante o casamento de uma tia. Em apenas seis meses, eles namoraram, noivaram e se casaram. Um detalhe importante: ela conta que era crente e virgem na época. “Não sabia nem o que era um homem pelado”, relembra.

A mulher segue com o relato e lembra que, no dia do casamento, o então marido entrou no local onde ela se arrumava e disse que ela não precisava daquilo.

“Eu olhei para ele, que eu nunca vou esquecer do que eu disse, e que sirva de exemplo pra muita gente. Eu olhei para ele e disse assim: ‘eu vou casar, porque eu não aguento você’”, contou.

A mãe de Ana Luíza relata que considerava o pai muito rígido, mas a jovem alerta no vídeo que optou por cortar a parte em que a genitora falava sobre agressões e momentos turbulentos da relação.

Ela então se casou, engravidou dos primeiros filhos, mas afirma que a situação foi humilhante para o pai, já que saiu de casa contrariando os pedidos dele e, depois, precisou retornar com quatro filhos. “Foi muito humilhante aquilo e eu resolvi tocar minha vida”, disse.

Algum tempo depois, a mulher conheceu um rapaz que afirmou que Rio Verde estava precisando de pessoas para trabalhar na Perdigão. Em busca de um futuro melhor, ela se mudou para a cidade e deixou os filhos com a mãe, com a intenção de buscá-los quando estivesse estabilizada.

No entanto, a história ganha contornos ainda mais dramáticos. Ela não conseguiu o emprego e começou a ficar desesperada. Nesse período, conheceu uma senhora chamada Francimar, que cedeu um barracão nos fundos da casa para que ela pudesse morar.

Sem ver outra alternativa, a mulher decidiu procurar um “job”. “Eu fumava, não tinha um isqueiro. Desci na rua que eu morava, sentei em um banquinho e falei que o primeiro que passasse eu ia pedir um isqueiro e perguntar o endereço do cabaré”, relatou.

A surpresa veio logo em seguida: o primeiro homem que passou foi “Zé Divino”, alguém que ela jamais imaginaria, mas que se tornaria o pai de seus filhos.

No fim do vídeo, ela conta que ele tinha o isqueiro e sabia onde ficava o cabaré, mas sugeriu que tomassem uma cerveja, que ela dormisse na casa dele e, depois, ele a levaria até o local.

A gravação termina deixando um mistério sobre o desfecho da história. A parte dois está disponível no perfil da jovem, @ana_autoeletricamm. Spoiler: ele a tirou do cabaré e mudou completamente a vida dela.

