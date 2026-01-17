O alimento que afasta as baratas e elas odeiam (você com certeza tem na cozinha)

Ingrediente comum usado no dia a dia pode ajudar a manter baratas longe de forma simples, sem uso de venenos

Layne Brito - 17 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

A presença de baratas dentro de casa é um problema que causa incômodo e preocupação, principalmente por questões de higiene.

O que muita gente não sabe é que um alimento comum da cozinha pode ajudar a afastar esses insetos de forma simples e acessível: o alho.

O alho possui um cheiro forte e característico que é desagradável para as baratas.

Quando espalhado em pontos estratégicos da casa, ele pode funcionar como um repelente natural, ajudando a reduzir a circulação dos insetos em ambientes como cozinha, banheiro e área de serviço.

Uma das formas mais comuns de uso é amassar alguns dentes de alho e misturar com água, formando uma solução que pode ser borrifada próximo a ralos, frestas, rodapés e locais onde as baratas costumam aparecer.

Outra opção é espalhar pedaços de alho cru nesses pontos, trocando-os regularmente.

Apesar de ajudar a afastar, o método não elimina completamente as baratas, especialmente em casos de infestação.

Por isso, manter a casa limpa, sem restos de comida expostos, e vedar frestas e ralos continua sendo essencial.

Especialistas alertam que soluções caseiras funcionam melhor como medidas preventivas ou complementares. Se o problema persistir, o ideal é buscar ajuda profissional para o controle adequado dos insetos.

