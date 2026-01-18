Aparelhos que continuam gastando energia mesmo desligados: quais devem ser tirados da tomada, segundo técnicos

Mesmo fora de uso, alguns eletrônicos seguem consumindo energia em modo de espera e podem aumentar a conta no fim do mês

Gabriel Yuri Souto - 18 de janeiro de 2026

Muita gente acredita que, ao apertar o botão de desligar, o aparelho para de gastar energia imediatamente. Só que nem sempre é assim.

Técnicos alertam que diversos equipamentos continuam consumindo eletricidade mesmo “desligados”, principalmente quando ficam conectados na tomada.

Esse consumo, chamado de energia em standby, acontece porque alguns aparelhos mantêm funções ativas em segundo plano, como relógio digital, sensor remoto, luz de espera ou carregamento interno.

Pode parecer pouco no dia a dia, mas somado ao longo do mês, faz diferença.

O mais comum é isso acontecer em equipamentos que têm controle remoto, carregadores conectados o tempo todo ou aparelhos com tela e painéis eletrônicos.

Aparelhos que mais gastam energia mesmo desligados

1. Televisão

Mesmo desligada no controle, muitas TVs continuam em modo de espera. Isso mantém sensores e funções rápidas de inicialização funcionando.

2. Decodificador de TV e TV Box

Esses aparelhos costumam ficar ligados em segundo plano o tempo todo para atualizar sistema e manter a conexão ativa, mesmo quando parecem desligados.

3. Micro-ondas

O display com relógio e painel eletrônico segue consumindo energia. O gasto é pequeno, mas contínuo.

4. Carregador de celular

Mesmo sem o celular conectado, o carregador continua puxando energia. Técnicos recomendam tirar da tomada quando não estiver em uso.

5. Computador e notebook

Muita gente deixa o equipamento em modo suspenso ou hibernação. Nesses casos, ainda existe consumo e, em alguns modelos, ele pode ser maior do que se imagina.

6. Impressora

Algumas impressoras ficam em modo de espera para responder comandos rapidamente. Isso vale principalmente para modelos com Wi-Fi.

7. Videogame

Consoles modernos podem continuar consumindo energia para manter atualizações e carregamentos rápidos, mesmo com o aparelho aparentemente desligado.

8. Som, home theater e caixas amplificadas

Equipamentos de áudio também ficam em standby esperando comando do controle remoto, mantendo energia circulando no sistema.

O que fazer para reduzir esse gasto sem complicação

Uma boa alternativa é usar régua com interruptor, que permite desligar vários aparelhos de uma vez quando ninguém estiver usando. Também vale priorizar tirar da tomada aqueles equipamentos que ficam muitas horas sem uso.

Além de economizar energia, essa prática ainda ajuda a proteger os eletrônicos contra oscilações e surtos elétricos, que são comuns em períodos de chuva e podem causar danos.

No fim das contas, pequenos hábitos no dia a dia ajudam a reduzir desperdícios e tornam a conta de luz mais leve, sem que você precise abrir mão de conforto dentro de casa.

