Lauana Prado anuncia gravidez em show e celebra maternidade

Revelação acontece uma semana depois de cantora anunciar término com Tati Dias

Folhapress - 19 de janeiro de 2026

Lauana Prado anunciou gravidez durante show. (Foto: Reprodução/Instagram)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Lauana Prado, 36, espera o primeiro filho. O anúncio foi feito por ela na madrugada desta segunda-feira (19), durante apresentação no Universo Spanta, no Rio de Janeiro.

“Quando eu olhei para o teste e deu positivo, foi uma sensação muito grande de vitória. Eu comecei a ver o sonho se realizar. Foi uma emoção que eu nunca tinha vivido”, diz ela.

No momento do anúncio, a artista, toda de branco e com a barriga de fora, cantou “Coisa Rara”, escrita há alguns anos, que retrata o sonho de ser mãe. Os pais dela subiram ao palco e todos ficaram emocionados.

A revelação acontece uma semana depois de Lauana anunciar o término com Tati Dias. Segundo sua assessoria, Lauana passou por um processo realizado de forma independente de fertilização in vitro (FIV).

“Durante muito tempo eu atrelei esse desejo aos relacionamentos e entendi que isso é, de certa forma, terceirizar um sonho que é meu. Acho muito bonito quem consegue viver isso em casal. Mas, com o avanço da ciência, eu comecei a perceber que hoje existem meios de fazer uma gravidez acontecer de forma independente.”

Lauana seguirá com sua agenda profissional, mas com adequações e atenção especial ao período da gestação.